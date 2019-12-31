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Общество / Стиль жизни

Хранят верность оливье, селедке под шубой, мандаринам жители России

18:10 31.12.2019 Фото: pixabay.com
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Новогоднее меню за минувшие 10 лет не изменилось у россиян. Россияне также планируют поставить на стол блюда из мяса, птицы и рыбы.

Хранят верность оливье, селедке под шубой, мандаринам жители России
Новогоднее меню: 2009 vs 2019

Спустя десять лет фаворитами новогоднего меню вновь стали салаты «Оливье», «Селедка под шубой» и мандарины.
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные опроса о том, какие блюда и напитки будут у россиян на столе сегодня — в новогоднюю ночь.
Самыми популярными блюдами в новогоднюю ночь будут салат «Оливье» (73%), мандарины (65%) и салат «Селедка под шубой» (60%) — как и десять лет назад. Треть россиян планируют поставить на стол холодец и икру (38% и 31% соответственно).

С 2009 года увеличилась доля россиян, назвавших салат «Селедка под шубой» (на 10 п.п.), икру (на 6 п.п.), салат «Цезарь» (на 9 п.п.), «Греческий» (на 5 п.п.). Россияне также планируют поставить на стол блюда из мяса, птицы и рыбы.

В этом году россияне планируют употреблять значительно меньше алкогольных напитков, чем в 2009 году. Например, шампанское собираются пить 56% россиян — в 2009 году эта доля была выше и составляла 79%. Также снизилось и планируемое потребление вина — с 34% до 21% в 2019 году. Более чем в 2,5 раза снизилась доля тех, кто будет пить водку в новогоднюю ночь (с 42% до 15% в 2019 году). Также более чем в 1,5 раза увеличилась доля россиян, которые будут пить безалкогольные напитки — таких в 2019 году половина (52% против 34% в 2009 году).

Источник: ВЦИОМ

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