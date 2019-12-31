В рубрику «Сообщи свои новости» написал Житель Юго- восточного:
Добрый день, подскажите, может, есть у кого схема или карта газификации г. Бердска по улицам ! Спасибо
Может, есть у кого схема или карта газификации г. Бердска по улицам?
17:59 31.12.2019
Может, есть у кого схема или карта газификации г. Бердска по улицам.
В рубрику «Сообщи свои новости» написал Житель Юго- восточного:
Спасибо за ваш голос
От редакции
У кого есть такая схема?
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