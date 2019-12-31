Может, есть у кого схема или карта газификации г. Бердска по улицам?

Может, есть у кого схема или карта газификации г. Бердска по улицам.

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Житель Юго- восточного:

Добрый день, подскажите, может, есть у кого схема или карта газификации г. Бердска по улицам ! Спасибо

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