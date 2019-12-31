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Изувечил кислотой лица трем девочкам молодой человек в Буденновске. Просто так, без причины

18:24 31.12.2019 Фото: СК РФ
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Приговором суда Чапарову назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Изувечил кислотой лица трем девочкам молодой человек в Буденновске. Просто так, без причины
20 июня 2017 года Чапаров беспричинно выплеснул кислоту в лицо проходившей мимо 15-летней девушке, а через три дня он же облил кислотой еще двух 15 и 16-летних девушек

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении Шамиля Чапарова, облившего кислотой трех девушек в городе Буденновске. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пп. «д», «з» ч. 2 ст. 111, пп. «д», «з» ч. 2 ст. 112, пп. «а», «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ), сообщает СК РФ.

Следствием и судом установлено, что 20 июня 2017 года Чапаров беспричинно выплеснул кислоту в лицо проходившей мимо 15-летней девушке, а через три дня он же облил кислотой еще двух 15 и 16-летних девушек, которых встретил на улице города. В результате трое несовершеннолетних потерпевших получили ожоги различной степени тяжести.

В ходе расследования этого уголовного дела следователи Следственного комитета во взаимодействии с оперативными сотрудниками полиции провели масштабную работу по установлению лица, совершившего преступления, и сбору доказательств его вины. Так, к материалам приобщены вещественные доказательства, проведены судебные экспертизы, допрошены потерпевшие и свидетели.

Приговором суда Чапарову назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

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