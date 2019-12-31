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Сугроб на шапке: Запорошенные снегом пассажиры сняли видео в автобусе с разбитыми форточками в Норильске

18:41 31.12.2019 Фото: Стоп-кадр
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На полу транспортного средства также лежит снег. Голос за кадром сообщил, что видео снимается в Норильске. Некоторые пользователи в своих комментариях отметили, что это стандартная ситуация.

Сугроб на шапке: Запорошенные снегом пассажиры сняли видео в автобусе с разбитыми форточками в Норильске
В Норильске пассажиров автобуса замело снегом из-за сломанной форточки

Мэрия Норильска объяснила неисправностью форточки случай в автобусе, где пассажиров замело снегом.
Ранее в группе «Новости Норильска» в социальной сети «ВКонтакте» было размещено видео, на котором показан салон автобуса с пассажирами, припорошенными снегом. На полу транспортного средства также лежит снег. Голос за кадром сообщил, что видео снимается в Норильске. Некоторые пользователи в своих комментариях отметили, что это стандартная ситуация.
«Этот случай был вчера. Случилось это, потому что в автобусе была сломана форточка», — сообщили РИА Новости в мэрии.


В пресс-службе краевого ГИБДД сообщили, что информации об инциденте нет.
Ранее сообщалось, что на территории Норильского промышленного района объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра с порывами до 30 метров в секунду. Согласно данным онлайн-табло аэропорта Норильска, в настоящее время по метеоусловиям задержаны рейсы на прилет и вылет в Красноярск, Москву и Новосибирск.

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Почему ситуация привычна? Форточки от мороза лопаются в Норильске?

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