Видеопоздравление Владимира Путина с Новым 2020 годом

Единство граждан России — это основа для достижения самых высоких целей страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин в новогоднем обращении к россиянам.

Президент РФ отметил, что личные планы и мечты «неотделимы от России»

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Единство граждан России — это основа для достижения самых высоких целей страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин в новогоднем обращении к россиянам, которое прозвучало в телеэфире в регионах Дальнего Востока и через 1,5 часа прозвучит для жителей Бердска.

По словам главы государства, от усилий каждого из нас зависит настоящее и будущее страны и детей. Он заявил, что только сообща можно решать задачи, стоящие перед обществом. «Наше единство — основа достижения любых самых высоких целей, — сказал Путин. — Эти ценности нам передали наши предки — героическое, несгибаемое поколение победителей».