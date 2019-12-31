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Видеопоздравление Владимира Путина с Новым 2020 годом

22:18 31.12.2019 Фото: © Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Единство граждан России — это основа для достижения самых высоких целей страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин в новогоднем обращении к россиянам.

Видеопоздравление Владимира Путина с Новым 2020 годом
Президент РФ отметил, что личные планы и мечты «неотделимы от России»


Единство граждан России — это основа для достижения самых высоких целей страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин в новогоднем обращении к россиянам, которое прозвучало в телеэфире в регионах Дальнего Востока и через 1,5 часа прозвучит для жителей Бердска.

По словам главы государства, от усилий каждого из нас зависит настоящее и будущее страны и детей. Он заявил, что только сообща можно решать задачи, стоящие перед обществом. «Наше единство — основа достижения любых самых высоких целей, — сказал Путин. — Эти ценности нам передали наши предки — героическое, несгибаемое поколение победителей».

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От редакции

С Новым годом!

житель Бердска, 31 декабря 2019 23:09
Единство? Нет, не с этим президентом!
Аноним, 31 декабря 2019 23:37
С наступающим земляк. С наступающим земляки, бердчане.
Николаевич, 31 декабря 2019 23:31
"Ну-ка все вместе уши развесьте, Лучше по-хорошему хлопайте в ладоши вы! ("м/ф "По следам Бременских Музыкантов" ).

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