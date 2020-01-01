Без денег снял кино «Во дворе» режиссер Павел Медников из Бердска

Обычные бердчане сыграли обычных бердчан из нашего двора. Три коротенькие истории заставляют сопереживать, смеяться и даже задуматься.

У Павла Медникова немало творческих планов, в том числе и на большие проекты

С удовольствием смотрят фильм «Во дворе» Павла Медникова читатели «Курьер. Среда. Бердск».

Напомним, Павел Медников, ранее снявший фильм «Деревня», 28 декабря выложил в группу «Курьер.Среда.Бердск» в соцсети в «ВКонтакте» 11-минутный проект «Во дворе».

— Представляем Вашему вниманию проект «Во дворе», снятый этой осенью в городе Бердске, — рассказал Павел. — Три мини-фильма, три истории, произошедшие в одном дворе небольшого города!

Создатели проекта, съемочная группа и актёры — простые жители города Бердска и Новосибирска, поэтому каждый может увидеть знакомые лица друзей, коллег или даже соседей по лестничной площадке.

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Павел обращался к читателям сайта: Какая история понравилась больше всего? Хотели бы увидеть продолжение? Пишите в комментариях! Для нас это очень важно!

Фильм «Во дворе»



Судя по комментариям, бердчанам понравился фильм о своем городе, им было даже приятно видеть в нем не профессиональных актеров, а людей, которые живут рядом с ними.

— Впечатляет.

— Молодец, очень понравился. Побольше таких фильмов бы!

— Паша, молодец!!!

— Бердское творчество, замечательно, да!

— Молодец! «Часы» особенно понравилась история.

— А я не смотрю современные фильмы. Они очень политизированы либо тупые. Вот операция ы, бриллиантовая рука…… это действительно фильмы.

— На эту тему давно высказался великий Жванецкий: «Давайте спорить о вкусе устриц с теми, кто их ел».

— Молодцы! Делом заняты.

— Мне понравились истории! Спасибо Павлу и его команде.

— Молодцы, очень понравились все три фильма, как будто в прошлое и настоящее сам возвращаешься, за будущее ребят радость и гордость, что они сумели всего в трех мини -фильмах передать суть, смысл жизни, так держать, ждем продолжения (это наша жизнь, наш быт).

— Сами сюжеты, честно говоря, очень банальны. Есть много фильмов с подобными сюжетами, поэтому для небердчанина было бы скучновато смотреть, а бердчанам здесь интересно видеть свой город… Но для юноши снято вполне прилично, успехов ему и его команде…

— Что сказать… Браво Павел Медников! Оператор Евгений Сунцов огонь! Представляю сколько было радости у ребят, принявших участие в съемках!

— Здорово! Спасибо! С удовольствием смотрела! Успехов Вам в творчестве!

— Классно, поучительно, красочно. Молодец. От души.

— Есть над чем подумать…

— Ребята молодцы, очень понравился фильм.

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» накануне празднования Нового года Павел Медников, на фильм не было потрачено практически ни копейки. Даже на проезд на общественном транспорте. Ведь он снимал «Во дворе» совсем недалеко от своего дома. Он очень благодарен оператору Евгению Сунцову, снимавшего кино на своей аппаратуре, всей съемочной группе. И своей жене — за соавторство в написании сценария.

Когда сценарий фильма был практически готов, Павел выложил в соцсети видеообращение с приглашением сниматься в кино. Желающих оказалось немало. 300 человек. Конечно, были отобраны только те, кто подходил по типажу. Не хватало возрастных актеров. Их нашли в театре «Лестница».

Съемки решили проводить в районе домов №13 и 14 по ул. Лунной. Нужна была коробка для съемок «Железной ноги» Из всех расположенных в окрестности спортплощадка именно возле этих домов подошла идеально.

На день репетиции выпала промозглая октябрьская погода. А вот последующие два дня съемок было тепло и ярко светило солнышко. Поэтому и фильм получился солнечным.

По словам Павла Медникова, у большинства актеров его фильма нет театральных навыков.

— Главный герой третьего фильма «Часы» написал мне в instagram, что хочет поступать учиться на режиссера. Спросил, можно ли ему понаблюдать за процессом съемок. Сказал, чтобы он пришел на площадку и просто понаблюдал. Он пришел на площадку, я посмотрел на его типаж и понял, что он и будет главным героем «Часов». Это было в день репетиций. Он пришел посмотреть на процесс подготовки фильма и органично влился в процесс съемок, Ромка даже не играл, он просто был собой и жил своей жизнью. И мы не мешали ему это делать, — рассказал Медников.

По-своему Павлу дорога каждая из трех историй фильма, но все же из других он выделяет «Часы».

-Есть задумки, есть наметки, в том числе и на большие проекты. Хочется учиться, идти дальше. Мы не позиционируемся как гениальные режиссеры. Мы на стадии развития — только-только начинаем. Учимся и пытаемся делать что-то новое, — подчеркнул Медников.