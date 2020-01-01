Газом брызнул в лицо и вырвал сумку с 1,2 млн рублей грабитель у жителя Новосибирска

Подозреваемого уже задержали и заключили под стражу. По видео полиция просит опознать злоумышленника.

24 декабря текущего года около 01.00 у одного из домов по улице Чаплыгина неизвестный, распылив газовый баллончик, отобрал у 50-летнего новосибирца сумку, в которой находилось один миллион 250 тысяч рублей и скрылся. Потерпевший обратился за помощью в полицию. На указанный адрес незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Оперативники и следователи приступили к неотложным мероприятиям, направленным на установление лица, причастного к совершению преступления.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области во взаимодействии с оперативниками городского Управления МВД России и отдела полиции № 1 «Центральный», был установлен и задержан подозреваемый — 49-летний житель Ленинского района. Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности — за кражу и незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозку или ношение оружия.

При обыске в квартире подозреваемого была изъята одежда, в которой было совершено преступление, часть похищенных денежных средств в сумме 203 тысячи рублей, три сотовых телефона.



По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 162 Уголовного кодекса Российской Федерации (Разбой).По ходатайству следователя судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.Сотрудники полиции проверяют задержанного на причастность к аналогичным преступлениям. Пострадавших от действий данного гражданина просьба обратиться в полицию по телефону: 8-913-002-02-02.

Источник: ГУ МВД по НСО