«Позором» назвали слова посла США о Второй мировой войне в Госдуме

Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий назвал слова американского посла в Польше о начале Второй мировой войны «безграмотными».
Об этом он написал на своей страничке в Twitter.
«Высказывания посла США в Польше о сговоре Сталина и Гитлера не только безграмотны», — говорится в сообщении.
По его словам, посол США пытается поощрить Варшаву к дальнейшему насаждению исторической лжи и госвадализма.
Свое сообщение он сопроводил хэштегами – русофобия и кощунства.
По его словам, для страны-участницы антигитлеровской коалиции такие заявления являются позором.
Напомним, что ранее посол США в Польше Джорджетт Мосбахер заявила, что причиной Второй мировой войны стал сговор Гитлера и Сталина
Источник: РЕН ТВ