«Позором» назвали слова посла США о Второй мировой войне в Госдуме

По словам главы комитета по международным делам Леонида Слуцкого, для страны-участницы антигитлеровской коалиции такие заявления являются позором.

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Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий назвал слова американского посла в Польше о начале Второй мировой войны «безграмотными».

Об этом он написал на своей страничке в Twitter.

«Высказывания посла США в Польше о сговоре Сталина и Гитлера не только безграмотны», — говорится в сообщении.

По его словам, посол США пытается поощрить Варшаву к дальнейшему насаждению исторической лжи и госвадализма.

Свое сообщение он сопроводил хэштегами – русофобия и кощунства.

По его словам, для страны-участницы антигитлеровской коалиции такие заявления являются позором.

Напомним, что ранее посол США в Польше Джорджетт Мосбахер заявила, что причиной Второй мировой войны стал сговор Гитлера и Сталина

Источник: РЕН ТВ