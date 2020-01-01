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Оторвало три пальца ребенку при взрыве петарды на Кубани

11:00 01.01.2020 Фото: pixabay.com
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Петарда взорвалась прямо в руках у школьника.

Оторвало три пальца ребенку при взрыве петарды на Кубани
В руках у школьного дворника взорвалась петарда

Состояние мальчика, потерявшего три пальца от взрыва петарды на Кубани, стабильное, но новогодние праздники он проведёт в больнице, заявил РИА Новости главный врач Староминской ЦРБ Юрий Демидов.
Ранее ГУМЧС по Краснодарскому краю сообщило, что у ребёнка в станице Староминской в руках взорвалась петарда, его госпитализировали. В больнице агентству уточнили, что пострадавший — мальчик.

«Состояние стабильное… Три пальца потерял, к сожалению. Это взрывная травма… размозжённые ткани. Новый год проведёт в больнице. Кроме этой травмы ничего нет. Может быть, неделю, потом выпишется на амбулаторное долечивание», — рассказал Демидов во вторник.

Источник: РИА Новости

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