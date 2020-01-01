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Ограничат максимальную задолженность по кредитам для жителей Бердска

09:00 01.01.2020
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С нового года сумма начисленных процентов, штрафов, неустоек и других платежей по таким продуктам не может превышать размер самого долга более чем в полтора раза.

С 1 января 2020 года вступают очередные изменения в федеральных законах, которые ограничивают максимальную задолженность по вновь оформленным кредитам и займам сроком до 1 года.

Кредиторы, как пояснили в пресс-службе Сибирского ГУ Банка Росси, будут обязаны прекратить начислять заёмщику все платежи, связанные с долгом, по достижению этого предела. К примеру, клиентам МФО и банков, которые решат занять 20 тысяч рублей, нужно будет вернуть не более 50 тысяч рублей. При этом продолжает действовать ограничение ежедневной процентной ставки по кредитам и займам до года. С 1 июля 2019 года оно составляет 1 процент в день. Эта мера исключает недобросовестные практики, когда кредитор мог устанавливать завышенную ставку в первые дни действия договора, а затем постепенно ее снижать.

— Новые изменения продолжают политику Банка России по совершенствованию рынка краткосрочных займов. Впервые ограничения максимальной задолженности вводились в 2016 году. В первую очередь, ограничения повлияли на МФО. Только в этом году в Сибири с рынка ушли более 30 компаний, на начало ноября на нем осталась 321 организация. Остаются те, кто готов работать в новых условиях, – отметил Сергей Жаботинский, заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России.

В 2019 году ограничения предельной задолженности по кредитам и займам до года вводились дважды. С 28 января она не должна была превышать сумму долга более чем в два с половиной раза, а с 1 июля – в два раза. Кроме того, в уходящем году появился новый вид краткосрочного займа – до 10 тыс. рублей сроком до 15 дней. Сумма начисленных процентов и других платежей по нему не должна превышать 3 тыс. рублей.

По итогам 9 месяцев МФО, зарегистрированные на территории Новосибирской области, выдали жителям области и других регионов страны более 6,6 млн займов на общую сумму 47,9 млрд рублей.

Источник: svidetel24.info

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