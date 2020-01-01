Лучшее за год: о любви к ближним рассказал ветеран войны в Афганистане Борис Ионов

Борис Ионов уверен, что каждый подросток, если его раскрыть, «зацветёт особой любовью к человечеству». Ионов знает, что говорит.

В рамках профильной смены, прошедшей в марте 2019 года в лагере имени Володи Дубинина, с курсантами военно-патриотических клубов встретился Почётный житель Бердска, председатель городского отделения ветеранов войны в Афганистане Борис Ионов.

— Родился я давно — в последний год Второй мировой, — говорит Борис Юрьевич. — По окончании военного училища попал в спецназ Бердска. Только здесь я понял, что не служил, а забавлялся. В бригаде спецназа ГРУ учился побеждать когда, казалось бы, нельзя; я обязан был выживать, когда не грех было и умереть. Все эти навыки мне пришлось применить на деле. В 1985 году я написал рапорт и отправился служить в Афганистан, где пробыл 2 года 2 месяца и 17 дней. Говорю с такой точностью, потому что ТАМ, мои хорошие, счёт идёт на дни и часы.

Воспоминаниями об афганской войне Борис Юрьевич почти не делился. Большую часть встречи с молодёжью он посвятил рассказу о жизни Бердска в 90-е годы, когда повсюду царили полный хаос и растление населения, от которого, по словам Ионова, «многие были в полном шоке».

— В это время нам, прошедшим фронт, нельзя было оставаться в стороне, — говорит он. — После создания союза воинов-афганцев первое, что мы сделали, это начали возводить памятник погибшим братанам; прекратили выпивать; стали работать с молодёжью.

Не в каждую школу нас пускали, а когда мы – офицеры — пытались объяснить педагогам, что имеем право на общение с подростками, ПОТОМУ ЧТО… Нам отвечали: «Мы вас на войну не посылали». Мы всё стерпели, но не сдались. Наши лучшие ребята стали проводить для подростков уроки мужества. Глаза детей – заинтересованные, понимающие — стали для нас полной победой и наградой за всё, что довелось пережить.

Борис Юрьевич рассказал курсантам о возведении первого памятника афганцам, деньги на который им приносили старики, ветераны Великой Отечественной. Подробно поведал и о том, как проходило строительство Монумента Славы погибшим воинам-интернационалистам.

На вопрос: «Как вы относитесь к современной молодёжи, которая в глазах пожилых людей нынче «не та?», — Борис Юрьевич дал лаконичный ответ:

— Даже не заморачивайтесь! Я сегодня с вами, потому что в Афгане меня закрыл собой 19-летний парнишка. Мне было 39 лет, я годился ему в отцы, но, ни секунды не думая, он спас меня от верной гибели. После ранения парень выжил. Через 30 лет после тех событий он приезжал ко мне в гости. Замечательный человек!

— Докладываю! Плохой молодёжи у нас нет. Если к каждому подростку найти свой подход, он зацветёт своей особой любовью к человечеству, — подытожил Борис Ионов.



Cпасти растоптанную душу

Об особом для каждого подходе Борис Юрьевич знает не понаслышке: сам неоднократно вытаскивал из ямы тех, кому растоптали душу, а потом бросили на произвол судьбы.

— Некоторые из бердских афганцев, вернувшись домой, не смогли вписаться в чистый мир без войны, — рассказывает он. – Те, кто сильнее духом, становились озлобленными и ожесточёнными. Они сколачивали бандитские группировки, после угождали в тюрьму на долгие годы. Я возил им передачки, убеждал, что всё можно изменить. Освободившись, абсолютно все бердские ребята встали на правильный путь. Сегодня по их разговорам и поведению вы никогда не поймёте, что они сидели в тюрьме.

— Хуже было со слабыми по жизни людьми, — продолжает Борис Юрьевич. – Такие спивались, становились наркоманами. Но никогда, никогда(!) мы не отворачивались от своих.

Помните, как у Сергея Есенина: «Ну кто ж из нас на палубе большой не падал, не блевал и не ругался? Их мало, с опытной душой, кто крепким в качке оставался»? Мы работали с каждым, стараясь затронуть в душе ребят тонкие человеческие струны, которые помогут подняться им с самого дна. Офицеры разделили город на участки, на каждом назначили командира, который брал шефство над оступившимися товарищами. Мы помогали им деньгами, трудоустраивали, лечили… Когда ничего не помогало, затаскивали к себе домой, закрывали и долгое время держали под замком.

— В тот момент я понял одну простую вещь, — говорит Ионов. — Если человек сломался и упал, подняться он сможет ТОЛЬКО САМ, если захочет. Но помощь близких людей обязательна. Именно они должны быть рядом: поддержать и подтолкнуть в нужную сторону.

— Помню, один из наших парней весь Афганистан прошёл, на груди медали, ордена. Герой! А живет… в бане. Спился. Жизни никакой: жена запилила, работы нет, — вспоминает Борис Юрьевич. — Стали мы искать его сослуживцев, нашли командира, попросили помочь боевому товарищу. Он приехал в Бердск. Купили мы с ним водки и – в баню. Жена, как увидела нас с бутылкой, – в истерику! Зачем, мол, пришли, тут уже и спаивать некого.

…Вчетвером мы просидели за столом до трёх часов ночи. Мужики подпили, былое вспоминают, хохочут без удержу.

— Помнишь, как тебя полуобгоревшего, полуживого бэтээром придавило, а мы, чтобы из-под «железяки» этой вытянуть, двумя солдатскими ремнями за ноги тебя зацепили и тащиииим…

— Ребята орут: «Вроде пошел! Но нос в другую сторону заломился; наверное, оторвётся».

— А мы им в ответ: «Да хрен с ним!». Главное, чтобы голова целая осталась.

…Всё это время жена афганца смотрела на нас огромными полными слёз глазами и шёпотом повторяла лишь одно: «Родной мой, неужели всё это было с тобой?..». А он в ответ – смущенно так: «Война же…».

— Спасли парня-то! – с искринками в глазах говорит мне Борис Юрьевич. — Встреча с командиром, изменившееся отношение жены вернули его к жизни. Эта семья и сейчас в Бердске живёт. Крепкая. Счастливая. Никогда не бросайте близких, люди!