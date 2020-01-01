"Голова бо-бо: как избавиться от жесткого похмелья утром 1 января?"

Сюжет: Алкоголизм
Людям, злоупотребляющим алкоголем, может помочь вещество под названием тиосульфат натрия, которое, в частности, используют разведчики. Об этом радио Sputnik рассказал врач-гомеопат Михаил Лущик.
После праздников, таких, как Новый год, очень многие люди страдают от похмелья — и в России это не редкость. Наступающее наутро мучительное состояние является прямым следствием излишнего употребления алкоголя накануне.
По статистике, большинство вызовов врачей в праздничные дни происходит именно из-за злоупотребления спиртными напитками. Тиосульфат натрия может помочь не дойти «до ручки», советует Лущик.
Тиосульфат натрия используется для лечения алкоголизма — длительное употребление этого вещества под присмотром врачей может полностью отвратить человека от спиртного. В малых дозах он считается эффективным средством, которое помогает не перейти черту с алкоголем.
Проблема тиосульфата натрия заключается только в том, что это вещество имеет ряд побочных эффектов. Если переборщить с дозировкой, то гарантированно возникает диарея и тошнота. Для тех, кто не готов рисковать, Лущик рассказал о менее радикальных средствах борьбы с алкогольным отравлением на праздники.
«Надо стараться придерживаться меры и не перебарщивать с алкоголем. Если уж что-то пошло не так, то надо больше пить воды», — советует кандидат биологических наук.
Всё очень просто! Не тянуть в рот всякую гадость, а уж тем более алко-нарко отраву! Вроде с виду взрослый человек, а поступки двухлетки, тянущего в рот всякую каку без разбора!