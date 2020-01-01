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Голова бо-бо: как избавиться от жесткого похмелья утром 1 января?

11:21 01.01.2020 Фото: www.pexels.com
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Гомеопаты советуют использовать тиосульфат натрия. Это средство используют разведчики, чтобы не опьянеть.

Голова бо бо: как избавиться от жесткого похмелья утром 1 января?
Тиосульфат натрия используется для лечения алкоголизма — длительное употребление этого вещества под присмотром врачей может полностью отвратить человека от спиртного
Сюжет: Алкоголизм
Голова бо бо: как избавиться от жесткого похмелья утром 1 января?

Голова бо-бо: как избавиться от жесткого похмелья утром 1 января?Много пьете: Что такое похмелье и как правильно опохмелиться, рассказывает врач-нарколог из БердскаЕщё 31 новостей

Людям, злоупотребляющим алкоголем, может помочь вещество под названием тиосульфат натрия, которое, в частности, используют разведчики. Об этом радио Sputnik рассказал врач-гомеопат Михаил Лущик.
После праздников, таких, как Новый год, очень многие люди страдают от похмелья — и в России это не редкость. Наступающее наутро мучительное состояние является прямым следствием излишнего употребления алкоголя накануне.
По статистике, большинство вызовов врачей в праздничные дни происходит именно из-за злоупотребления спиртными напитками. Тиосульфат натрия может помочь не дойти «до ручки», советует Лущик.

«Могу посоветовать одно средство — это тиосульфат натрия. Это средство используют разведчики, чтобы не опьянеть. Он убирает действие алкоголя на организм, вернее, поглощает алкоголь. Советую всем запастись этим средством перед новогодними праздниками», — рассказал гомеопат.
Тиосульфат натрия используется для лечения алкоголизма — длительное употребление этого вещества под присмотром врачей может полностью отвратить человека от спиртного. В малых дозах он считается эффективным средством, которое помогает не перейти черту с алкоголем.
Проблема тиосульфата натрия заключается только в том, что это вещество имеет ряд побочных эффектов. Если переборщить с дозировкой, то гарантированно возникает диарея и тошнота. Для тех, кто не готов рисковать, Лущик рассказал о менее радикальных средствах борьбы с алкогольным отравлением на праздники.
«Надо стараться придерживаться меры и не перебарщивать с алкоголем. Если уж что-то пошло не так, то надо больше пить воды», — советует кандидат биологических наук.

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От редакции

Бо-бо? Что пили?

Аноним, 01 января 2020 12:33
"Голова бо-бо: как избавиться от жесткого похмелья утром 1 января?"

Всё очень просто! Не тянуть в рот всякую гадость, а уж тем более алко-нарко отраву! Вроде с виду взрослый человек, а поступки двухлетки, тянущего в рот всякую каку без разбора!

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