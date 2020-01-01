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На 850 рублей вырос МРОТ и на 6,6 % пенсии у неработающих пенсионеров в России

11:28 01.01.2020 Фото: www.pexels.com
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Таким образом, средний размер страховых пенсий по старости неработающих пенсионеров составит 16,5 тысячи рублей. Индексация социальных пенсий будет осуществляться с 1 апреля на 7%.

На 850 рублей вырос МРОТ и на 6,6 % пенсии у неработающих пенсионеров в России
С 2020 года 31 субъект будет получать субсидии на региональные доплаты к пенсии, так как по российским законам пенсия не может быть меньше величины прожиточного минимума пенсионера по региону
Сюжет: Пенсионная реформа
На 850 рублей вырос МРОТ и на 6,6 % пенсии у неработающих пенсионеров в России

На 850 рублей вырос МРОТ и на 6,6 % пенсии у неработающих пенсионеров в РоссииСтраховая пенсия неработающих пенсионеров вырастет на 6,6% с 1 января 2020 года в РоссииЕщё 79 новостей

Минимальный размер оплаты труда с 1 января вырастет на 850 рублей, а пенсии по старости для неработающих пенсионеров проиндексируют на 6,6%. Не изменится только размер пособия по безработице, который, как и в 2019 году, составит от 1,5 до 8 тысяч рублей.
МРОТ в наступившем году вырастет до 12 130 рублей, что на 850 рублей больше, чем в ушедшем году. Повышение коснется около 3,2 миллиона людей.
Страховые пенсии неработающим пенсионерам проиндексируют на 6,6%. Таким образом, средний размер страховых пенсий по старости неработающих пенсионеров составит 16,5 тысячи рублей. Индексация социальных пенсий будет осуществляться с 1 апреля на 7%.

С 2020 года 31 субъект будет получать субсидии на региональные доплаты к пенсии, так как по российским законам пенсия не может быть меньше величины прожиточного минимума пенсионера по региону. Если доходы гражданина не дотягивают до величины прожиточного минимума пенсионера, ему полагается социальная доплата.
С 1 января увеличены стипендии серебряным и бронзовым призерам Олимпийских игр пенсионного возраста. Выплаты выросли с 24 и 18 тысяч рублей до 39 и 30 тысяч рублей соответственно.
Не вырастет в 2020 размер пособия по безработице. Как и годом ранее, он составят от 1,5 до 8 тысяч рублей, а для предпенсионеров — до 11 280 рублей. Кроме того, было принято продлить решение о «заморозке» ежегодного увеличения на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий. Он останется на уровне 2019 года и составит 73,68%.

Источник: РИА Новости

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От редакции

Вы думаете, как будете жить на пенсии?

Аноним, 01 января 2020 11:59
НВР:
Не доживу(((
Аноним, 01 января 2020 12:30
А даже если и чудом дивным, случайно доживу(при том что не пью не кую), ТО ОЧЕНЬ НЕДОЛГО...

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