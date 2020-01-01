Поджечь себя на крыльце правительства пыталась семья ветеранов труда в Красноярске

На видео пенсионеры объясняют, что на такой поступок их толкнул отказ в выдаче положенного государственной программой жилья.

Следователи проверяют, почему пенсионеры из Норильска попыталась сжечь себя на крыльце краевой администрации

31 декабря из средств массовой информации стало известно о попытке двоих ветеранов труда совершить акт самосожжения на пороге одного из административных учреждений города Красноярска. Как сообщается в открытых источниках, на такой поступок их толкнул отказ в выдаче положенного государственной программой жилья, пишет СК РФ по Красноярскому краю.

По предварительным данным, пожилая супружеская чета перебралась по программе переселения «Север-Юг» в город Красноярск из Норильска в 2008 году. Однако до настоящего момента предусмотренного программой субсидирования на приобретение недвижимости им выплачено не было.

Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Красноярскому краю и Республике Хакасия направиться к месту происшествия, лично поговорить с пенсионерами. И.о. руководителя Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия А. Л. Еремин выслушал представителей пенсионеров, все их доводы, получил от них необходимые документы. По данному факту организована доследственная проверка,в ходе проведения которой будут исследованы все необходимые обстоятельства,по результатам проверки будет принято процессуальное решение.



<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>