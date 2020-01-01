01.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Поджечь себя на крыльце правительства пыталась семья ветеранов труда в Красноярске

11:40 01.01.2020 Фото: Патриоты России TV / YouTube
1 1

На видео пенсионеры объясняют, что на такой поступок их толкнул отказ в выдаче положенного государственной программой жилья.

Поджечь себя на крыльце правительства пыталась семья ветеранов труда в Красноярске
Следователи проверяют, почему пенсионеры из Норильска попыталась сжечь себя на крыльце краевой администрации

31 декабря из средств массовой информации стало известно о попытке двоих ветеранов труда совершить акт самосожжения на пороге одного из административных учреждений города Красноярска. Как сообщается в открытых источниках, на такой поступок их толкнул отказ в выдаче положенного государственной программой жилья, пишет СК РФ по Красноярскому краю.

По предварительным данным, пожилая супружеская чета перебралась по программе переселения «Север-Юг» в город Красноярск из Норильска в 2008 году. Однако до настоящего момента предусмотренного программой субсидирования на приобретение недвижимости им выплачено не было.

Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Красноярскому краю и Республике Хакасия направиться к месту происшествия, лично поговорить с пенсионерами. И.о. руководителя Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия А. Л. Еремин выслушал представителей пенсионеров, все их доводы, получил от них необходимые документы. По данному факту организована доследственная проверка,в ходе проведения которой будут исследованы все необходимые обстоятельства,по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Мнение читателей
1
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Дадут теперь жилье?

Аноним, 01 января 2020 12:48
НВР:
да

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскДевочка весом 3 кг родилась первой в 2020 году в Бердске
12:22 01-01-2020
Девочка весом 3 кг родилась первой в 2020 году в Бердске
БердскГромкие уголовные дела 2019 года: Кого отправили в тюрьму, а кого выпустили из зала суда в суде Бердска. Подводим итоги 1
12:15 01-01-2020
Громкие уголовные дела 2019 года: Кого отправили в тюрьму, а кого выпустили из зала суда в суде Бердска. Подводим итоги
Фото: собаку обнаружили в подъезде по Ленина, 90. Ваша?
12:07 01-01-2020
Фото: собаку обнаружили в подъезде по Ленина, 90. Ваша?
БердскТелефоны экстренных служб Бердска на новогодние каникулы-2020
12:05 01-01-2020
Телефоны экстренных служб Бердска на новогодние каникулы-2020
Кремль: остановка тенденции снижения благосостояния россиян - главное достижение 2019 года 1
12:03 01-01-2020
Кремль: остановка тенденции снижения благосостояния россиян - главное достижение 2019 года
Первые признаки рака: изменение ногтя говорит об онкологии
11:56 01-01-2020
Первые признаки рака: изменение ногтя говорит об онкологии
Поджечь себя на крыльце правительства пыталась семья ветеранов труда в Красноярске 1
11:40 01-01-2020
Поджечь себя на крыльце правительства пыталась семья ветеранов труда в Красноярске
На 850 рублей вырос МРОТ и на 6,6 % пенсии у неработающих пенсионеров в России 2
11:28 01-01-2020
На 850 рублей вырос МРОТ и на 6,6 % пенсии у неработающих пенсионеров в России
Голова бо-бо: как избавиться от жесткого похмелья утром 1 января? 1
11:21 01-01-2020
Голова бо-бо: как избавиться от жесткого похмелья утром 1 января?
Оторвало три пальца ребенку при взрыве петарды на Кубани
11:00 01-01-2020
Оторвало три пальца ребенку при взрыве петарды на Кубани