Первые признаки рака: изменение ногтя говорит об онкологии

Врач Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
По его словам, факторы риска можно обнаружить прямо на теле человека, не делая для этого специальных анализов. Поэтому на приеме врач всегда должен внимательно осмотреть пациента.
-Исследования говорят, что если после осмотра больного и разговора с ним у вас нет диагностической концепции, то, скорее всего, на 90% никакие анализы и компьютерные томографии вам не помогут, — пояснил Мясников.
Сухость кожи, зуд и черный акантоз, темные пигментные пятна в области подмышек и под грудью могут оказаться симптомами онкологии, в частности рака желудка. Кроме того, это может говорить о наличии у пациента сахарного диабета, гипотиреоза и болезней гипофиза.
Изменения ногтевой пластины также часто свидетельствуют о развитии злокачественных опухолей.
-По ногтям можно увидеть и меланому. Мы видим метастаз от меланомы и не понимаем где. Иногда просто синий ноготь. Думают, что прищемили, — отметил медик.
Еще одним признаком рака является плохое заживление ран. Папилломы на теле человека тоже могут сигнализировать о присутствии в организме онкогенных вирусов, провоцирующих развитие опухолей, часто в области шейки матки.
Признаком рака яичников может стать гирсутизм – избыточный рост волос на лице у женщин.