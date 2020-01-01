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Здоровье / Общество

Первые признаки рака: изменение ногтя говорит об онкологии

11:56 01.01.2020 Фото: www.publicdomainpictures.net
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Сухость кожи, зуд и черный акантоз, темные пигментные пятна в области подмышек и под грудью могут оказаться симптомами онкологии, в частности рака желудка. Какие еще признаки, читайте.

Первые признаки рака: изменение ногтя говорит об онкологии
Первые признаки рака назвал врач
Сюжет: Онкология
Первые признаки рака: изменение ногтя говорит об онкологии

Первые признаки рака: изменение ногтя говорит об онкологииРак поджелудочной железы: 14 признаков этого смертоносного ракаЕщё 171 новостей

Врач Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
По его словам, факторы риска можно обнаружить прямо на теле человека, не делая для этого специальных анализов. Поэтому на приеме врач всегда должен внимательно осмотреть пациента.

-Исследования говорят, что если после осмотра больного и разговора с ним у вас нет диагностической концепции, то, скорее всего, на 90% никакие анализы и компьютерные томографии вам не помогут, — пояснил Мясников.


Сухость кожи, зуд и черный акантоз, темные пигментные пятна в области подмышек и под грудью могут оказаться симптомами онкологии, в частности рака желудка. Кроме того, это может говорить о наличии у пациента сахарного диабета, гипотиреоза и болезней гипофиза.

Изменения ногтевой пластины также часто свидетельствуют о развитии злокачественных опухолей.

-По ногтям можно увидеть и меланому. Мы видим метастаз от меланомы и не понимаем где. Иногда просто синий ноготь. Думают, что прищемили, — отметил медик.

Еще одним признаком рака является плохое заживление ран. Папилломы на теле человека тоже могут сигнализировать о присутствии в организме онкогенных вирусов, провоцирующих развитие опухолей, часто в области шейки матки.

Признаком рака яичников может стать гирсутизм – избыточный рост волос на лице у женщин.

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