Кремль: остановка тенденции снижения благосостояния россиян — главное достижение 2019 года

По словам пресс-секретаря президента, в этом году удалось переломить негативную тенденцию на снижение благосостояния россиян

Негативную тенденцию на снижение благосостояния россиян удалось переломить, это главное достижение 2019 года. Такое мнение высказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«По объективным причинам уровень благосостояния россиян или топтался на месте, или сокращался. В последние три — четыре года была такая негативная тенденция, — указал он. — В этом году эту тенденцию удалось остановить. Пока говорить о каком-то солидном росте тоже нельзя, но тем не менее тенденция ушла в плюс».

Песков подчеркнул, что это происходит «на фоне абсолютно гарантированной макроэкономической стабильности». «Это, наверное, главное достижение, потому что несмотря на недружественную, скажем так, атмосферу, в которой существуют российская экономика и социальная сфера, они абсолютно сохраняют свою устойчивость. Это является главным достижением», — добавил он.

Пресс-секретарь российского лидера также заметил, что очень сложно выделить только одно главное достижение года, поскольку, как говорит президент РФ Владимир Путин, «основной целью является благосостояние людей».

Источник: ТАСС