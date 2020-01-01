Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» врач- акушер-гинеколог роддома Бердска Юлия Сухорукова, в первый день года в 8.10 родилась девочка весом 3040 кг рост 52 см. Это третий ребенок в семье.
31 декабря в 10.00 на свет появилась девочка, весом 3380 кг. 53 см.
Девочка весом 3 кг родилась первой в 2020 году в Бердске
12:22 01.01.2020,
В первый день года в 8.10 родилась девочка весом 3040 кг рост 52 см.Новогодняя ночь была «спокойной», а вот 31 декабря в 10.00 на свет появилась девочка, весом 3380 кг. 53 см.
Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» врач- акушер-гинеколог роддома Бердска Юлия Сухорукова, в первый день года в 8.10 родилась девочка весом 3040 кг рост 52 см. Это третий ребенок в семье.
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