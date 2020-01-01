Перевернулся автомобиль и выгорела лоджия в новогоднюю ночь в Бердске

Оба инцидента случились в Микрорайоне в течение первого получаса наступившего 2020 года.

— Он не справился с управлением и перевернулся.

И немудрено. По словам аваркома, горе-гонщик до своего дорожного кульбита успел «принять на грудь» по случаю праздничка, и за руль ему никак не следовало садиться.

А в другом конце Микрорайона в самый разгар новогоднего салютования, по сообщению очевидцев, в балконную лоджию одной из квартир дома №16-а залетела шальная петарда.

— Лоджия выгорела полностью, хозяев дома не было, — рассказала сайту «Свидетель» читательница Мария и с грустью добавила. – Такой вот «подарок» получили на Новый год.