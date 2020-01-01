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Согласился стать киллером за 800 тысяч рублей и и 4 раза выстрелил из самодельного оружия бизнесмену в голову

16:36 01.01.2020
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Исполнитель преступления судом приговорен к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Уголовное дело в отношении заказчика убийства выделено в отдельное производство.

Согласился стать киллером за 800 тысяч рублей и и 4 раза выстрелил из самодельного оружия бизнесмену в голову
Утром 20 октября 2017 года исполнитель на территории подземной парковки произвел четыре выстрела из самодельного оружия в голову потерпевшему, сидевшему в это время в своем автомобиле

Доказательства, собранные следственными органами Следственного комитета России по Республике Башкортостан, признаны судом достаточными для вынесения вердикта коллегией присяжных заседателей двоим жителям г. Уфы 29 и 50 лет. Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных частями 4 и 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 (подстректельство и пособничество в покушении на убийство по найму), сообщает сайт СК РФ.

Как установлено следствием и судом, 20 октября 2017 года в подземном гараже одного из жилых домов по улице Мингажева в г. Уфе в своем автомобиле обнаружен 40-летний житель города Уфы с огнестрельными ранениями. Потерпевшему была своевременно оказана медицинская помощь, в результате чего он остался жив, однако, ему был причинен тяжкий вред здоровью.

Следователями-криминалистами совместно с сотрудниками уголовного розыска МВД по Республике Башкортостан проделан занчительный объем работы для установления лиц причастных к совершенному преступлению. Допрошено множество свидетелей, изъяты и проанализированы камеры видеонаблюдений, собраны объекты для сравнительных исследований, назначены и проведены свыше 40 экспертиз из различных областей науки, собрана и изучена масса вещественных доказательств, в результате установлен исполнитель убийства, им оказался 43-летний житель города Уфы, который вину в совершении преступления признал. В рамках заключенного досудебного соглашения обвиняемый сообщил, что совершил преступление по найму и указал соучастников убийства, которые были впоследствии задержаны и аретсованы.

Как установлено следствием, в период с мая по сентябрь 2017 года неустановленное лицо попросило 50-летнего обвинеямого найти киллера для убийства потерпевшего, в связи с осуществлением им предпринимательской деятельности. Для этих целей обвиняемый привлек 29-летнего обвиняемого, который приискал исполнителя. За исполнение заказа киллер потребовал 800 тыс. рублей, из которых 50 тыс. рублей полагалаось 29-летнему обвиняемому в качестве комиссии. Последний передал исполнителю готовящегося 400 тыс. рублей в качестве аванса и получил обещанные ему 50 тыс. рублей.

Утром 20 октября 2017 года исполнитель на территории подземной парковки произвел четыре выстрела из самодельного оружия в голову потерпевшему, сидевшему в это время в своем автомобиле. После чего, полагая, что выполнил заказ, скрылся с места преступления.

Будучи уверенным в смерти потерпевшего, 50-летний обвиняемый передал своему 29-летнему знакомому еще 380 тысяч рублей для последующей передачи этих денег исполнителю за совершение преступления. Но тот, узнав о том, что потерпевший жив, передал исполнителю лишь 100 тысяч рублей.

В ходе следствия вину в совершенном преступлении обвиянемые не признали и по окончании следствия ходатайствовали о рассмотрении дела судом присяжных. Коллегия присяжных, изучив доказательства, собранные следствием, пришла к единогласному выводу о виновности обоих подсудимых и не нашла оснований, по которым они заслуживают снисхождения. Исполнитель преступления судом приговорен к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Уголовное дело в отношении заказчика убийства выделено в отдельное производство.

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