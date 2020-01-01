По новым критериям будут давать инвалидность в России с 2020 года

Критерии будут использоваться при проведении медико-социальной экспертизы с 1 января 2020 года

Новые актуализированные критерии установления инвалидности детям и взрослым вступают в силу в 2020 году.

В Минтруде отметили, что с учетом результатов пилотного проекта и совместной работы с главными внештатными специалистами и главными внештатными детскими специалистами Минздрава России были утверждены новые классификации и критерии. Они будут использоваться при проведении медико-социальной экспертизы с 1 января 2020 года, пишет РИА Новости.

Критерии предусматривают систему оценки степени выраженности стойких нарушений функций организма детей и россиян от 18 лет.



Кроме того, с 1 января вступает в силу постановление правительства, которым вводятся ветеранские льготы для участников отрядов самообороны, получивших инвалидность из-за ран, полученных в ходе контртеррористических операций 1999 года в Дагестане.Дополнительно устанавливается причина получения инвалидности – инвалидность вследствие ранения, полученного в связи с участием в боевых действиях в составе отрядов самообороны в период с августа по сентябрь 1999 года в ходе контртеррористических операций на территории Дагестана.