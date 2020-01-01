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Пропавшего 31 декабря 2-летнего мальчика нашли живым и невредимым в Благовещенске

19:28 01.01.2020 Фото: СК РФ
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По информации поисковиков, мальчик проголодался, но в полном порядке. Ребенка передали сотрудникам полиции.

Пропавшего 31 декабря 2 летнего мальчика нашли живым и невредимым в Благовещенске
Как сообщили в полиции Благовещенска, заявление о пропаже ребенка поступило от отца 31 декабря в 21:30

Двухлетнего жителя Благовещенска, который пропал вечером 31 декабря, нашли. Как сообщили волонтеры, искавшие ребенка, мальчика обнаружили в селе Надеждинском Ивановского района, пишет сайт ПортАмур. 

По информации поисковиков, мальчик проголодался, но в полном порядке. Ребенка передали сотрудникам полиции.

Как сообщили в полиции Благовещенска, заявление о пропаже ребенка поступило от отца 31 декабря в 21:30. Сейчас жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает. Решается вопрос о его дальнейшей судьбе — передать ребенка законным предстваителям, либо отправить его в социальную палату.

По неофициальной информации, ребенка в Ивановский район увезла сама мама и оставила в чужом доме.

Как сообщили в следственном управлении СК РФ по Амурской области, ребенка в итоге поместили в медицинское учреждение. Учитывая ситуацию, которая могла повлечь угрозу жизни или здоровью малыша, перед органом опеки следствием поставлен вопрос об изъятии ребенка у матери до выяснения всех обстоятельств случившегося.

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