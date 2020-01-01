Найдена часть гигантского затерянного 1000 -летнего дворцового комплекса племени Майя в Мексике

Замок использовался во время двух перекрывающихся эпох цивилизации майя, в поздний классический период между 600 и 900 годами нашей эры, и в конце классической эпохи, между 850 и 1050 годами нашей эры.

В Кулубе обнаружены руины дворца племени Майя

В Мексике археологи нашли руины затерянного дворца цивилизации майя возрастом более тысячи лет. Об этом пишет The Guardian.

По информации издания, шестикомнатное здание длиной 55 метров, шириной 15 метров и высотой шесть метров было обнаружено в Кулубе.

Отмечается, что замок использовался во время двух перекрывающихся эпох цивилизации майя, в поздний классический период между 600 и 900 годами нашей эры, и в конце классической эпохи, между 850 и 1050 годами нашей эры.

Найденное здание является частью гигантского дворцового комплекса.

Источник: РЕН ТВ