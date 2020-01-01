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Иван Охлобыстин отказывается смотреть на Кристину Асмус в эротической сцене фильма «Текст»

23:23 01.01.2020 Фото: wikipedia.org
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«В ней нет гнили», — говорит Актер Иван Охлобыстин о жене Гарика Харламова.

Иван Охлобыстин отказывается смотреть на Кристину Асмус в эротической сцене фильма Текст

Иван Охлобыстин готов защищать Кристину Асмус в любых ситуациях

Актер Иван Охлобыстин в интервью на шоу «Морозова ХЗ» прокомментировал съемки актрисы Кристины Асмус в эротической сцене фильма «Текст», заявив, что шумиха вокруг нее могла быть вызвана создателями ленты.

«Я уверен, что скандал был спровоцирован продюсерами, потому что говорят, что фильм никакой. Хотя, может быть, люди ошибаются. Сам я его не видел и, слава богу, никогда не посмотрю», — признался актер.

По словам Охлобыстина, он не будет смотреть кинокартину, чтобы не разочаровываться. При этом актер отметил, что Асмус входит в его ближний круг общения, поэтому он готов защищать ее в любых ситуациях.

«Она (Кристина Асмус. — Прим. ред.) дурочка, может быть, принимала участие в том, чего не понимала. Я знаю ее по сериалу «Интерны» — она трудолюбивая и целомудренная девочка. В ней нет гнили», — рассказал артист.

Ранее актриса пожаловалась на травлю в социальных сетях. Она рассказала, что недоброжелатели добиваются ее развода с супругом Гариком Харламовым, стремятся лишить ее родительских прав, «пишут жалобы в Минкульт, позорные письма ее семье и атакуют страницу дочери».
Источник: РИА Новости
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