02.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Дом

Фотомарафон «Бабушки, дедушки и их чудесные внуки» запустил «Курьер.Среда.Бердск»

11:00 02.01.2020 Фото: Курьер.Среда.Бердск
1 6

Кто ждет наших детей из школы? Кто балует их подарочками? Кто рад любому мигу, проведенному с детьми своих детей? Конечно, бабушки и дедушки!

Фотомарафон «Бабушки, дедушки и их чудесные внуки» запустил «Курьер.Среда.Бердск»
Нина Прокопьевна Тарапак с внуком Мишей
Сюжет: Фотомарафоны
Фотомарафон «Бабушки, дедушки и их чудесные внуки» запустил «Курьер.Среда.Бердск»

Фотомарафон «Мой папа» запускает «Курьер.Среда.Бердск»Фотомарафон «Бабушки, дедушки и их чудесные внуки» запустил «Курьер.Среда.Бердск»Ещё 60 новостей

Дорогие читатели! Запускаем новый фотомарафон — «Бабушки, дедушки и их чудесные внуки». И посвящаем его нашим бабушкам и дедушкам. Кто ждет наших детей из школы? Кто балует их подарочками? Кто рад любому мигу, проведенному с детьми своих детей? Конечно, бабушки и дедушки!

Фотопроект «Бабушки, дедушки и их чудесные внуки» опубликуем в январе 2020 в газете «Курьер.Среда.Бердск».

Вы сможете купить газету и подарить ее самым дорогим людям в вашей жизни, ведь благодаря им — вы тут, в этом прекрасном мире! И ваши дети тоже!

Присылайте фото на ящик bkurer@mail.ru c пометкой «Бабушки, дедушки и их чудесные внуки». Подпишите имена свои родителей и детей и по желанию – фамилию.
На фото могут быть и те, кто уже ушел в мир иной и любуется на нас, сидя на белых облачках.

Кроме газеты мы разметим альбом «Бабушки, дедушки и их чудесные внуки» в группе «Курьер.Среда.Бердск» в соцсети «ВКонтакте».

Внимание! Присылая в нашу редакцию фотографию, вы даете согласие на ее публикацию на наших медийных площадках, а так же соглашаетесь на распространение персональных данных – имени и фамилии, возраста.

Фото УЖЕ начинаем принимать! Высылать можно до 15 января 2020 года. Ждем!

Фотомарафон «Бабушки, дедушки и их чудесные внуки» запустил «Курьер.Среда.Бердск»

Дед Андрей и его внучка Марьяна

Фотомарафон «Бабушки, дедушки и их чудесные внуки» запустил «Курьер.Среда.Бердск»

Дед Андрей и внучка Ярослава

Фотомарафон «Бабушки, дедушки и их чудесные внуки» запустил «Курьер.Среда.Бердск»

Любимая бабушка Таня с внуком Арсением

Фотомарафон «Бабушки, дедушки и их чудесные внуки» запустил «Курьер.Среда.Бердск»

Дедушка: Владимир Иванович
Бабушка: Алла Евгеньевна
и их солнышки: Алиса, Рома и Федя.

Фотомарафон «Бабушки, дедушки и их чудесные внуки» запустил «Курьер.Среда.Бердск»

«Бабушки, дедушки и их чудесные внуки Бабушка Татьяна Гракова. Внуки Иван. Данил и Алексей

Фотомарафон «Бабушки, дедушки и их чудесные внуки» запустил «Курьер.Среда.Бердск»

Бабушка Евгения Петровна и внуки Вадим и Владислава

Фотомарафон «Бабушки, дедушки и их чудесные внуки» запустил «Курьер.Среда.Бердск»

Бабушка Евгения Петровна и внуки Вадим и Владислава

Фотомарафон «Бабушки, дедушки и их чудесные внуки» запустил «Курьер.Среда.Бердск»

Легачев Александр Николаевич с внучками Катей и Викой

Фотомарафон «Бабушки, дедушки и их чудесные внуки» запустил «Курьер.Среда.Бердск»

Овчинникова Наталья Александровна с внучками Катей и Викой

Фотомарафон «Бабушки, дедушки и их чудесные внуки» запустил «Курьер.Среда.Бердск»

Бабушка Шаповаленко Надежда Макаровна, дедушка Шаповаленко Александр Михайлович и третий внук Джалалян Артём Нверович.

Фотомарафон «Бабушки, дедушки и их чудесные внуки» запустил «Курьер.Среда.Бердск»

Дедушка: Станислав Владимирович
Внучка: Регина

Фотомарафон «Бабушки, дедушки и их чудесные внуки» запустил «Курьер.Среда.Бердск»

Бабушка: Татьяна Вячеславовна Внучка: Регина

Мнение читателей
5
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Ждем фото! Высылайте на bkurer@mail.ru

Аноним, 18 декабря 2019 08:26
Земляк на титульном фото на Цекало похож!Счастье няньчить внучков и внучек,здоровья им,и нам конечно тоже,С наступающим!!!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Фото: подарите постоянный дом чудесному собакену 5 месяцев
16:03 02-01-2020
Фото: подарите постоянный дом чудесному собакену 5 месяцев
Что делать с разбитым градусником?
16:01 02-01-2020
Что делать с разбитым градусником?
Что происходит в гаражно-строительном кооперативе «Сигнал» в Бердске?
15:57 02-01-2020
Что происходит в гаражно-строительном кооперативе «Сигнал» в Бердске?
БердскВ среднем умирали в 70,4 года жители Бердска в 2018 году
12:50 02-01-2020
В среднем умирали в 70,4 года жители Бердска в 2018 году
Девочка-маугли? Похищенного на улице 7-летнего ребенка нашли в Москве
12:42 02-01-2020
Девочка-маугли? Похищенного на улице 7-летнего ребенка нашли в Москве
По новым критериям будут давать инвалидность в России с 2020 года 7
12:34 02-01-2020
По новым критериям будут давать инвалидность в России с 2020 года
БердскПочему тариф на воду и отопление дорогой в Бердске, рассказал Евгений Шестернин 5
12:28 02-01-2020
Почему тариф на воду и отопление дорогой в Бердске, рассказал Евгений Шестернин
НДФЛ с продажи квартиры не нужно платить при владении ею более трех лет
12:26 02-01-2020
НДФЛ с продажи квартиры не нужно платить при владении ею более трех лет
Детские: На первого и второго ребенка в среднем по 12 тысяч рублей будут платить в России с января 2020 года
12:21 02-01-2020
Детские: На первого и второго ребенка в среднем по 12 тысяч рублей будут платить в России с января 2020 года
Алкоголизм: два дня не пьешь, но все мысли о выпивке
12:13 02-01-2020
Алкоголизм: два дня не пьешь, но все мысли о выпивке