ИППП: Из 139 больных половыми инфекциями каждый второй болен трихомониазом в Бердске

181 человек зарегистрирован с половыми инфекциями в Бердске в 2018 году. Из них у 88 обнаружен трихомониаз. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказала главный врач Новосибирского областного кожно-венерологического диспансера Виктория Онипченко.
— На 25 декабря 2019 года трихомониаз обнаружен у 80 горожан в Бердске из 139 зарегистрированных с половыми инфекциями. При этом всего в Новосибирской области в прошлом году были поражены этой болезнью 3721 человека, а за 9 месяцев 2019 года заразились 2200 человек, — рассказала Виктория Викторовна 25 декабря.
Виктория Онипченко отметила, что сейчас нет понятия венерические заболевания. Есть понятие болезни, передающиеся половым путем. Главная их опасность в том, что они влияют на репродуктивную функцию — у женщин может развиться бесплодие, у мужчин импотенция.
Также напомним, каждый пятый заражен сифилисом из 139 больных венерическими заболеваниями в Бердске.
Ну заболел, ну подцепил, есть возможность вылечить, если вовремя.
А у нас в городе один врач инфекционист, который работает 3дня в неделю по 3 часа. Попасть к нему нет никакой возможности. Три талончика выдают, если успел, то повезло, если нет, то нет.Это же сколько людей не попадает, а те кто не попадает снова туда уже не идет.
Идут к урологу к платному , а там видят, что, что то не так, врач просто выписывает антибиотики без каких то анализов. Просто заплатил за консультацию и все.
Идти нужно к инфекционисту, и сдавать кучу анализов, только по анализам врач может назначить правильное лечение.