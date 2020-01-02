ИППП: Из 139 больных половыми инфекциями каждый второй болен трихомониазом в Бердске

Самая распространенная инфекция — трихомониаз — влияет на способность иметь детей. В 2018 году в Бердске им болели 88 человек.

Не острожные отношения могут привести к последствиям

181 человек зарегистрирован с половыми инфекциями в Бердске в 2018 году. Из них у 88 обнаружен трихомониаз. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказала главный врач Новосибирского областного кожно-венерологического диспансера Виктория Онипченко.

— На 25 декабря 2019 года трихомониаз обнаружен у 80 горожан в Бердске из 139 зарегистрированных с половыми инфекциями. При этом всего в Новосибирской области в прошлом году были поражены этой болезнью 3721 человека, а за 9 месяцев 2019 года заразились 2200 человек, — рассказала Виктория Викторовна 25 декабря.

Виктория Онипченко отметила, что сейчас нет понятия венерические заболевания. Есть понятие болезни, передающиеся половым путем. Главная их опасность в том, что они влияют на репродуктивную функцию — у женщин может развиться бесплодие, у мужчин импотенция.

Также напомним, каждый пятый заражен сифилисом из 139 больных венерическими заболеваниями в Бердске.