В среднем умирали в 70,4 года жители Бердска в 2018 году

Постоянный читатель «Курьер. Среда. Бердск» 85-летний Виктор Орлов (читает газеты с 4 номера и до сих пор каждую неделю) считает среднюю продолжительность жизни горожан за год по публикациям газеты «Курьер. Среда. Бердск» уже несколько лет. Каждый номер он брал данные о продолжительности жизни людей, умерших за неделю, и делил на количество человек за этот период. И так в течение всего года. По его расчетам, за 2018 год умерло 2603 человек. Средняя продолжительность жизни бердчан 70,4 года.
Напомним, что ранее мы писали о подсчетах Орлова в 2019 году.
По его расчетам, за 2019 год умерло 2731 человек. Средняя продолжительность жизни бердчан 70,2 года.
Расчет за 2018 год
05 12. 18-20.01. 18- 48(кол-во чел.) 73,2 (средний возраст)
08.01.18-14.01.18 – 20 73,4
18.01.18-27.01.18- 22 74,0
21.01.18-02.02.18 – 22 77.7
30.01.18-10.02.18- 27 74.0
16.02.18-25.02.18-21-72,0
02.03.18-10.03.18-20-73,9
23.03.19-01.04.18-29-61,0
14.04.18-20.04.18-19 72,0
07.04.18-15.04.18-30 72,4
16 0418-05.05.18-31 66,2
04.05.18-26.05.18-20 71
25 05 18-02.06.18-23 70,5
14.06.18-22.06.18-25-66,1
23.06.18-01.07.18-19-72,6
01.08.18-06.08.18-11-65,6
06.08.18-15.09.18-22-74,5
11.08.18-17.08.18-18-70,2
16.08.18-24.08.18-17-72,0
01.07.18-14.07.18-19-69,0
13.07.18-21.07.18-22-71.0
13.07.18-21.02.18-22-71,0
13.07.18-27.07.18-26-65 6
27.07.18-31.08.18-21 66,5
10.09.- 21.09.18-22 72,0
28.09.18-10.18- 18- 73,0
05.10.18-13.10.18-25-70,0
26.10.18-11.10.17-17-70,8
01.10.18-27.10.18- 22- 67,7
11.10.18-20.10.18-23-73,3
04.11.18-08.11.18-8-61,0
16.11.18- 24.11.18-27-65,0
17.11.18-30.11.17-17-66,0
29.11.18-07.12.19-19-69,5
02.12.18-23.12.18-47-73,0