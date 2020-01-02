В среднем умирали в 70,4 года жители Бердска в 2018 году

Постоянный читатель «Курьер. Среда. Бердск» Виктор Орлов просчитал среднюю продолжительность жизни горожан за год по публикациям газеты. По данным Орлова, за год умерли 2603 человек.

Виктор Орлов рассчитал среднюю продолжительность жизни

Постоянный читатель «Курьер. Среда. Бердск» 85-летний Виктор Орлов (читает газеты с 4 номера и до сих пор каждую неделю) считает среднюю продолжительность жизни горожан за год по публикациям газеты «Курьер. Среда. Бердск» уже несколько лет. Каждый номер он брал данные о продолжительности жизни людей, умерших за неделю, и делил на количество человек за этот период. И так в течение всего года. По его расчетам, за 2018 год умерло 2603 человек. Средняя продолжительность жизни бердчан 70,4 года.

Напомним, что ранее мы писали о подсчетах Орлова в 2019 году.

По его расчетам, за 2019 год умерло 2731 человек. Средняя продолжительность жизни бердчан 70,2 года.

Расчет за 2018 год

05 12. 18-20.01. 18- 48(кол-во чел.) 73,2 (средний возраст)

08.01.18-14.01.18 – 20 73,4

18.01.18-27.01.18- 22 74,0

21.01.18-02.02.18 – 22 77.7

30.01.18-10.02.18- 27 74.0

16.02.18-25.02.18-21-72,0

02.03.18-10.03.18-20-73,9

23.03.19-01.04.18-29-61,0

14.04.18-20.04.18-19 72,0

07.04.18-15.04.18-30 72,4

16 0418-05.05.18-31 66,2

04.05.18-26.05.18-20 71

25 05 18-02.06.18-23 70,5

14.06.18-22.06.18-25-66,1

23.06.18-01.07.18-19-72,6

01.08.18-06.08.18-11-65,6

06.08.18-15.09.18-22-74,5

11.08.18-17.08.18-18-70,2

16.08.18-24.08.18-17-72,0

01.07.18-14.07.18-19-69,0

13.07.18-21.07.18-22-71.0

13.07.18-21.02.18-22-71,0

13.07.18-27.07.18-26-65 6

27.07.18-31.08.18-21 66,5

10.09.- 21.09.18-22 72,0

28.09.18-10.18- 18- 73,0

05.10.18-13.10.18-25-70,0

26.10.18-11.10.17-17-70,8

01.10.18-27.10.18- 22- 67,7

11.10.18-20.10.18-23-73,3

04.11.18-08.11.18-8-61,0

16.11.18- 24.11.18-27-65,0

17.11.18-30.11.17-17-66,0

29.11.18-07.12.19-19-69,5

02.12.18-23.12.18-47-73,0

