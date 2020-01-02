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Разбитую улицу Водобачную мэрия обещает отремонтировать в 2020 году в Бердске

20:14 02.01.2020, Алена Романцова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Горожане задали чиновникам около 40 вопросов о проблемах на улицах города. «Курьер. Среда. Бердск» завершает серию публикаций «Бердску нужны дороги».

Разбитую улицу Водобачную мэрия обещает отремонтировать в 2020 году в Бердске
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Сюжет: Бердску нужны дороги
Разбитую улицу Водобачную мэрия обещает отремонтировать в 2020 году в Бердске

Разбитую улицу Водобачную мэрия обещает отремонтировать в 2020 году в БердскеУбрать конечную остановку «Вокзал» просят жители БердскаЕщё 23 новости

Разбитую улицу Водобачную отремонтируют в 2020 году. Об этом сообщили в мэрии Бердска в рамках ответа на вопросы по дорожным проблемам Бердска. Напомним, 42 обращения были переданы чиновникам.

— Когда отремонтируют дорогу на ул. Водобачной? Она вся разбита! — написали горожане.

Вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров ответил «Курьер. Среда. Бердск», что работы должны скоро начаться.

— Работы по ремонту дорожного полотна ул. Водобачная планируются на 2020 год, — уточнил Владимир Николаевич.

Также напомним, что не пропускают пешеходов водители на «зебре» на трассе Р-256 под Бердском. «Курьер. Среда. Бердск» завершает серию публикаций о проблемах на дорогах города. Ответы на свои вопросы вы можете прочесть в сюжете «Бердску нужны дороги».

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