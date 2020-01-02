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Почему тариф на воду и отопление дорогой в Бердске, рассказал Евгений Шестернин

12:28 02.01.2020, Марина Волкова
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Тарифы на отопление, горячую и холодную воду регулирует и утверждает Департамент по тарифам Новосибирской области на основании экспертизы обосновывающих документов, индивидуально для каждого населенного пункта.

Почему тариф на воду и отопление дорогой в Бердске, рассказал Евгений Шестернин
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Сюжет: Ответы мэра Бердска на вопросы читателей-2019
Почему тариф на воду и отопление дорогой в Бердске, рассказал Евгений Шестернин

Почему тариф на воду и отопление дорогой в Бердске, рассказал Евгений ШестернинЗависит ли от местных олигархов мэр Бердска, рассказал Евгений ШестернинЕщё 4 новости

Редакция «Курьер. Среда. Бердск» продолжает публикацию ответов главы Бердска на ваши вопросы. Вы задали Евгению Шестернину больше 100 вопросов. Мэр Бердска рассказал, почему тариф на отопление в Бердске дороже, чем в Новосибирске.

— Тариф идет от стоимости затрат, и в Бердске она выше, потому что Новосибирск отапливает ТЭЦ, а город отапливается котельными. Горячая вода ТЭЦ – является побочным не затратным продуктом, а в котельной основным. В городе разная стоимость тепла тоже зависит от затрат, например, на микрорайонах Белокаменный и Молодежный тепло подается от локальной сети. Тарифы на отопление, горячую и холодную воду регулирует и утверждает Департамент по тарифам Новосибирской области на основании экспертизы обосновывающих документов, индивидуально для каждого населенного пункта.

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От редакции

Курьер. Среда. Бердск

Аноним, 02 января 2020 12:33
Потому что жить красиво охота, но никак не получается.
На свинью хоть царский кафтан одень она так и останется свинья.
Аноним, 02 января 2020 12:35
Это не рассказал, это перевёл стрелки.
Аноним, 02 января 2020 13:14
Ответ как отписка, вообще не раскрыт! В Бердске есть локальные котельные (пример Белокаменный, ул. Морская). Тариф практически одинаковый, что и в центре у МУП КБУ, но затраты в локальных котельных намного меньше (персонал, износ оборудования, потери).
Бармалей, 02 января 2020 14:53
Зато в Бердске множество других плюсов, из-за которых в наш уютный город приезжает много людей для постоянного проживания, покупают жилье, создают семьи, ростят детей. Даже из академгородка приезжают.Здесь точно больше плюсов. А если дорого платить комуналку, можно приобрести шикарный котэдж на Южном, благо выбор есть на любой кошелек.
Антон, 02 января 2020 15:36
В Бердск из академа переезжают из-за цен на жилье. В академе они необоснованно высоки, как по линии метро в Новосибирске.К тарифам это отношения не имеет.

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