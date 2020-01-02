Почему тариф на воду и отопление дорогой в Бердске, рассказал Евгений Шестернин

Тарифы на отопление, горячую и холодную воду регулирует и утверждает Департамент по тарифам Новосибирской области на основании экспертизы обосновывающих документов, индивидуально для каждого населенного пункта.

Услуги ЖКХ занимают первое место по расходам на платные услуги в Бердске

Редакция «Курьер. Среда. Бердск» продолжает публикацию ответов главы Бердска на ваши вопросы. Вы задали Евгению Шестернину больше 100 вопросов. Мэр Бердска рассказал, почему тариф на отопление в Бердске дороже, чем в Новосибирске.

— Тариф идет от стоимости затрат, и в Бердске она выше, потому что Новосибирск отапливает ТЭЦ, а город отапливается котельными. Горячая вода ТЭЦ – является побочным не затратным продуктом, а в котельной основным. В городе разная стоимость тепла тоже зависит от затрат, например, на микрорайонах Белокаменный и Молодежный тепло подается от локальной сети. Тарифы на отопление, горячую и холодную воду регулирует и утверждает Департамент по тарифам Новосибирской области на основании экспертизы обосновывающих документов, индивидуально для каждого населенного пункта.