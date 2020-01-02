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По новым критериям будут давать инвалидность в России с 2020 года

12:34 02.01.2020 Фото: Pixabay
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Критерии предусматривают систему оценки степени выраженности стойких нарушений функций организма детей и россиян от 18 лет.

По новым критериям будут давать инвалидность в России с 2020 года
Критерии будут использоваться при проведении медико-социальной экспертизы с 1 января 2020 года

Новые актуализированные критерии установления инвалидности детям и взрослым вступают в силу в 2020 году.
В Минтруде отметили, что с учетом результатов пилотного проекта и совместной работы с главными внештатными специалистами и главными внештатными детскими специалистами Минздрава России были утверждены новые классификации и критерии. Они будут использоваться при проведении медико-социальной экспертизы с 1 января 2020 года, пишет РИА Новости. 
Критерии предусматривают систему оценки степени выраженности стойких нарушений функций организма детей и россиян от 18 лет.

Кроме того, с 1 января вступает в силу постановление правительства, которым вводятся ветеранские льготы для участников отрядов самообороны, получивших инвалидность из-за ран, полученных в ходе контртеррористических операций 1999 года в Дагестане.
Дополнительно устанавливается причина получения инвалидности – инвалидность вследствие ранения, полученного в связи с участием в боевых действиях в составе отрядов самообороны в период с августа по сентябрь 1999 года в ходе контртеррористических операций на территории Дагестана.

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От редакции

У вас есть инвалидность?

Аноним, 01 января 2020 18:30
НВР:
Сняли в2019
Аноним, 01 января 2020 18:34
НВР:
Нет
Ирина, 01 января 2020 19:14
Моей матери поставили диагноз "Синдром Паркинсона", а инвалидность не хотят давать.
Наташа N., 01 января 2020 19:42
Можно сделать вывод, с 20200 года инвалидность "побеждена" в России и снова экономия бюджета, а возможно скоро инвалидов вообще не будет (личное мнение)... Беспредел в стране, беспределен...
Наташа N., 01 января 2020 19:43
Извините, опечатка 2020 год.
Аноним, 01 января 2020 20:03
ну теперь у жителей Дагестана у всех будет 100% инвалидность
Аноним, 01 января 2020 22:58
Основные инвалиды в думе работают. Это не шутка. У большинства инвалидность оформлена.

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