По новым критериям будут давать инвалидность в России с 2020 года

Новые актуализированные критерии установления инвалидности детям и взрослым вступают в силу в 2020 году.
В Минтруде отметили, что с учетом результатов пилотного проекта и совместной работы с главными внештатными специалистами и главными внештатными детскими специалистами Минздрава России были утверждены новые классификации и критерии. Они будут использоваться при проведении медико-социальной экспертизы с 1 января 2020 года, пишет РИА Новости.
Критерии предусматривают систему оценки степени выраженности стойких нарушений функций организма детей и россиян от 18 лет.
Дополнительно устанавливается причина получения инвалидности – инвалидность вследствие ранения, полученного в связи с участием в боевых действиях в составе отрядов самообороны в период с августа по сентябрь 1999 года в ходе контртеррористических операций на территории Дагестана.
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