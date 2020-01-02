3 продукта помогут «воскреснуть» после праздничного застолья

Чтобы возобновить перегруженный от новогодних праздников организм, достаточно съесть несколько чудо-продуктов. Например, кефир или простокваша — это именно тот продукт, который облегчит вам состояние здоровья.

В пшене есть калий, который укрепляет сосуды и нормализует давление

Чтобы возобновить перегруженный от новогодних праздников организм, достаточно съесть несколько чудо-продуктов. Да, вам не показалось, есть продукты, которые способны восстановить здоровье.

В праздники и новогоднюю ночь столы ломятся от различный вкусностей — холодец, оливье, рыба в шубе, и это далеко неполный перечень. Сложно устоять перед разнообразием стола, вот только потом организму придется нелегко.

Чтобы облегчить человеку страдания на следующий день после застолья, медики назвали продукт, с помощью которого организм способен восстановиться.

Кефир или простокваша — это именно тот продукт, который облегчит вам состояние здоровья. У данного продукта хорошая усваиваемость.

К тому же кефир можно абсолютно всем — молодым мамам, детям, старикам.

Полезные свойства простокваши

Токсины и шлаки из организма можно вывести с помощью Омега-3 и Омега-6. таким образом, у вредной пище не будет шансов нанести сильный удар организму. С помощью фосфора, витамина В12 можно восстановить микрофлору.

Для укрепления печени на новогодние праздники достаточно употребить всего 100 грамм кефира. Этой порции достаточно для того, чтобы организм получил необходимую дозу полезных веществ. Также важно учитывать, что на литр молока должно быть 4 ложки сметаны. Чем жирнее продукт, тем он полезней.

Что еще полезно кушать после новогоднего застолья

Оливки против холестерина

После такого обилия блюд повышается холестерин, чтобы избежать этого в праздники надо обратить внимание на оливковое масло. Именно в этом продукте содержится много ненасыщенных жирных кислот, а они как раз необходимы для уменьшения холестерина в крови.

С помощью оливок можно улучшить пищеварение, поэтому их часто подают в качестве закуски перед основным приемом пищи.

Также употребление оливок и маслин поможет уменьшить токсины в организме, поэтому их можно употреблять с алкоголем. Поэтому на праздничном столе должны быть оливки.

Пшенная каша против похмелья

Пшенная каша также положительно скажется на организме. Продукт содержит элементы, способные выводить токсичность. Также в пшене есть калий, который укрепляет сосуды и нормализует давление. Поэтому от головной боли каша тоже может помочь.

Будьте внимательны с продуктами, так как даже те, которые казалось бы, на первый взгляд, полезные, могут нести вред организму.

Источник: TheRussianTimes