Лучшее за год: Что страшнее огня?

30 апреля 2019 года пожарные в 20-й раз отметили свой профессиональный праздник.

110 человек сегодня охраняют Бердск от «красных петухов»: таков общий кадровый состав огнеборцев. По информации Евгения Карпова, начальника отдела кадров противопожарного отряда № 5 МЧС России по НСО, в нашем городе расположены две части огнеборцев: ПЧ 32 — на улице Черёмушной, ПЧ 11 — на Химзаводской. На пожар одновременно могут выехать четыре автомобиля и одна автолестница.

Из истории: праздник учредил первый президент России Борис Ельцин в 1999 году. Однако история огнеборцев уходит в глубь веков. Круглосуточное дежурство пожарных караулов ввёл русский царь Алексей Михайлович ещё в 1649 году, то есть история пожарной охраны России насчитывает 370 лет.

…Пожарно-спасательную часть №32 возглавляет Алексей Ковалёв. Случайные люди, говорит он, не идут в МЧС, поэтому текучести кадров в части почти нет. Все желающие стать брандмейстерами проходят собеседование, на котором выясняется их психологическая готовность к профессии. Многие говорят, что с детства мечтали стать пожарными, но представления могут расходиться с действительностью. Бывает, что человек уходит после первого же пожара, не выдержав эмоциональной нагрузки. Пожарным приходится сталкиваться с горем, когда люди в огне теряют нажитое годами имущество, и трагедиями, когда пожар уносит человеческие жизни.

…Иногда сотрудники ПЧ сталкиваются непониманием бердчан. Погорельцам порой кажется, что брандмейстеры приехали к ним на полупустой машине. Но это не так. В пожарные автомобили входит до трёх тонн воды, пожарные стволы подают 3–8 литров в секунду, поэтому вода быстро заканчивается, а с заправкой могут возникнуть проблемы. В Бердске есть места, от которых гидранты расположены очень далеко.

Отдельная беда – безалаберные водители, которые оставляют своих «железных коней» на крышках колодцев. В этом случае пожарным приходится вызывать эвакуатор, теряя драгоценные минуты.

Каждый пожар уникален по-своему. Некоторые случаи даже не поддаются логическим объяснениям. Алексей Ковалёв рассказал о мужчине, который сам поджёг свой дом, а потом кидался с топором на пожарных, не давая тушить. Пришлось огненеборцам «освежить» дебошира струёй из брандспойта. Лишь после этого домовладелец успокоился и позволил пожарным работать.

Страшнее огня

Алексей Ковалёв хорошо помнит свой первый пожар: в Заельцовском районе Новосибирска горел кабинет в городской клинической больнице.

Туда привезли неадекватного мужчину в алкогольном опьянении; буйный пациент сбежал, забаррикадировал дверь в кабинете УЗИ и поджёг его. Когда дышать стало невозможно, пироман выпрыгнул в окно со второго этажа. Во время падения он разбил стекло, поранился, но благополучно приземлился в сугроб, откуда его извлекли медики и сотрудники полиции. Пожарные в это время тушили кабинет и эвакуировали людей, находившихся на четырёх этажах больницы.

По словам Алексея Александровича, люди намного чаще погибают от угарного газа, чем от огня. Дым – это самый опасный фактор: он распространяется быстрее огня и отключает инстинкт самосохранения. Огонь становится опасным, когда, разгоревшись, охватывает большую площадь. Задача пожарных – не допустить такого развития событий, а для этого надо быстро приехать на место ЧП. Имеет значение каждая минута.

Всем, кто заметил пожар, Ковалёв советует не терять драгоценного времени, сразу же вызывать пожарных, даже если возгорание кажется несерьёзным. К сожалению, есть случаи, когда люди пытались самостоятельно потушить пламя, но проигрывали бой стихии и лишь тогда звонили в пожарную охрану. А за это время огонь уже успевал разгуляться.

— Если человек сам потушил пламя до нашего приезда, мы только спасибо скажем. Никаких штрафов за такой вызов не грозит, — пояснил Алексей Александрович.

Настоящие ложные вызовы, по его словам, фиксируются редко. Чаще люди перестраховываются. К примеру, бдительный человек увидел дым из-за соседского забора, вызвал пожарных, а в итоге оказывается, что люди просто решили пожарить шашлыки или сжечь мусор. Нечасто, но бывает и обратное: очевидцы фотографируют, делают видео пожара, надеясь, что кто-то уже набрал «01», а этого никто не сделал.

Выяснить. Не допустить

30 апреля вместе с коллегами отметят свой профессиональный праздник сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы.

Начальник отдела Николай Степоненков сообщил, что в ОНД работают пять сотрудников. Они устанавливают причины пожаров, проводят проверки, занимаются профилактикой возгораний.

— Надеемся, что после наших бесед люди начинают задумываться о своей безопасности: кто-то установит пожарный извещатель, другой проверит электропроводку или печное отопление. А в результате уменьшится число пожаров, — подытожил Николай Анатольевич.