Пьяный автоубийца: 36 нетрезвых водителей поймали 1 января на дорогах Новосибирской области

В прошлом году в Новосибирской области было зарегистрировано 170 ДТП с участием нетрезвых водителей, в которых 54 человека погибло, 220 получили различные травмы.

За повторное нарушение водителя могут привлечь к уголовной ответственности с лишением водительских прав на срок до трех лет

С 26 декабря по 9 января в Новосибирской области Госавтоинспекция проводит профилактические мероприятия «Нетрезвый водитель», направленные на предупреждение аварийности с участием водителей в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, сообщает МВД по НСО.

К сожалению, таких водителей немало: только в первый день наступившего года, 1 января, сотрудники ГИБДД задержали на территории региона 36 автомобилистов, находившихся за рулем в нетрезвом состоянии – каждый из них мог стать виновником дорожно-транспортного происшествия.

В прошлом году в Новосибирской области было зарегистрировано 170 ДТП с участием нетрезвых водителей, в которых 54 человека погибло, 220 получили различные травмы.

Госавтоинспекция напоминает, что управление автомобилем в состоянии опьянения наказывается административным штрафом в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. За повторное нарушение водителя могут привлечь к уголовной ответственности с лишением водительских прав на срок до трех лет.

Автоинспекторы призывают водителей не садиться за руль в нетрезвом состоянии и просят новосибирцев сообщать в Госавтоинспекцию о фактах управления транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения.