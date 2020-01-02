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Свезло так свезло: 1 млрд рублей выиграл москвич в новогоднем тираже «Русского лото»

11:58 02.01.2020 Фото: Pixabay
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Он стал первым лотерейным миллиардером в стране, купивший счастливый билет с номером 131626314944 всего за сто рублей.Выигрышной стала комбинация 85 17 29 69 7 22 19.

Свезло так свезло: 1 млрд рублей выиграл москвич в новогоднем тираже Русского лото
Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей

В новогоднем тираже «Русского лото» разыграли один миллиард рублей, пишет РИА Новости.
Как сообщили в «Столото», первым лотерейным миллиардером в стране стал житель Москвы, купивший счастливый билет с номером 131626314944 всего за сто рублей.
Выигрышной стала комбинация 85 17 29 69 7 22 19, сообщает телеканал НТВ, транслировавший шоу.

«Реальный» выигрыш
Житель Москвы получит сумму выигрыша за вычетом НДФЛ, рассказали РИА Новости в пресс-службе «Столото».
«Подоходный налог с суммы составит 13%. Причем ему не нужно беспокоиться, сумма сразу придет за вычетом налога», — пояснили организаторы.

Победитель пока не связался с организаторами. Чтобы получить выигранную сумму, он должен обратиться в центр «Столото» в Москве. На проверку подлинности билета отводится 40 дней, а в течение полугода деньги полностью переведут на счет, который укажет москвич.
«Выигрыши на сумму свыше десяти миллионов рублей выплачиваются только после проведения экспертизы билета», — добавили в «Столото». Это произойдет в течение 180 дней с момента оформления документов.
Результаты тиража
В праздничном 1316-м тираже приняли участие 53 614 853 билетов — рекордное количество за всю 25-летнюю историю «Русского лото».
Всего выигрышными стали почти 24 миллиона билетов, принесших своим обладателям более 3,5 миллиарда рублей. В новогоднем выпуске в том числе было разыграно 105 призов по миллиону рублей.
Как говорится на сайте «Столото», невыпавшими стали числа 41 и 67. Если ни одного из нет в поле билета, то он выиграл в третьем или другом последующем туре.

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От редакции

Покупаете билеты?

Аноним, 02 января 2020 12:23
Никто там ничего не выиграл, обычная реклама, а реклама это всегда вранье и есть еще люди, которые верят и что зубная паста может остановить кариес, а шоколадный батончик предаст сил.
Я проводил эксперемент, потратил много денег покупал пачками билеты и вот что увидел. В одной пачке через каждые два билета выигрышные, но выигрыш этот стоимость самого билета, а где то уже в середине пачки один билет выигрывает 500рублей.
Объясню на пальцах, допустим 100 билетов в пачке каждый билет стоит рубль это сто рублей каждый третий билет выигрывает рубль и того выигрываем 33 рубля. Шаг вперед и два назад.
Поросёнок Пётр, 02 января 2020 12:28
Реальность подобного "выигрыша" крайне сомнительна, торговый дом "Столото", очень лихо ставший монополистом на лотерейном рынке, контора крайне мутная, после всяческих скандальчиков эти ребята переименовались в АО "ТК Центр", но, это не суть, хоть и называются лотереи государственными, но таковыми не являются, от слова совсем. Никакого контроля за реальным розыгрышем и тиражом билетов со стороны государства нет, чистая формальность, тут возникает огромный простор для различных финансовых манипуляций и махинаций.
Аноним, 02 января 2020 12:50
Я хотел как то купить билетик, но продавщица попросила назвать телефон.
Я ей честно сказал, что не помню, ну не помню я, а зачем.
Это для того говорит, что если билет выиграет вам придет смс.
Я ей говорю, ничего, переживу и без смс.
И вот тут она мне выдает.
У нас мол такие правила, если нет телефона, то программа не сможет продать, зарегистрировать, сбой, все зависнет, хакеры где то рядом в стул замаскировались все слышат и наблюдают. Короче, никак нельзя.
Я говорю ей, вот у бабки покупал, там и никаких телефонов.
Ладно, мне то что деньги целей будут, а назавовешь телефон потом задолбают, эти типа из банка операторы, типа хакеры взломали карту и надо спасать счет. Ой, п..ы, ой,п..ы
Аноним, 02 января 2020 12:54
Не верю.
Все напечатаные комбинации уже заложенны в память компьютера и выигравшую комбинацию не достанут никогда, или этот билет существует только в виртуальном мире.

А доставать нужные предметы из мешочка научит вас любой начинающий фокусник.
Аноним, 02 января 2020 13:12
Да, да, ))) перед те как продать продавцы номера проданных билетов заносят в базу данных и тут уж дело понятное, какие билеты были проданы, сколько их всего было продано, какая прибыль, сколько отдать на выигрыши, как говорит Путин все становится прозрачным.
+7, 02 января 2020 13:09
Ну вроде как в учредителях это "гос лотереи" числятся армянские фамилии, ну дальше вопросов нет...) Понятно кто выигрывает от всего этого..
Аноним, 02 января 2020 13:20
Рекламный ход, наверное продажи упали.
Аноним, 02 января 2020 13:47
А у нас все верят и верят в сказки и чудо.
Поросёнок Пётр, 02 января 2020 13:57
С чего это упали, наоборот, агрессивная предновогодняя реклама разыгрываемого миллиарда, наверняка принесла организаторам этот самый миллиард, а то и больше Лет пять назад я сам втянулся в это дело, азарт он такой, затягивает Однажды выиграл 3000, да, подобные суммы выиграть реально и их вам даже заплатят, только проиграл при этом тысяч 10, может быть и больше, не помню уже, вовремя остановился.
Ну, а вообще, вот интересный ролик на тему, советую посмотреть, прежде чем отдавать свои деньги этим лихим ребятам https://youtu.be/ShPVss6gums
Поросёнок Пётр, 02 января 2020 14:05
Вот, тоже интересно https://youtu.be/JnrsTa0ajXE Впрочем, разоблачительных роликов на Столото в Ютубе предостаточно. Думайте сами, решайте сами......
Аноним, 02 января 2020 14:29
Я выигрыл 25 рублей в советские лотереии спринт по 50 копеек.

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