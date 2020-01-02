Свезло так свезло: 1 млрд рублей выиграл москвич в новогоднем тираже «Русского лото»

Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей

В новогоднем тираже «Русского лото» разыграли один миллиард рублей, пишет РИА Новости.

Как сообщили в «Столото», первым лотерейным миллиардером в стране стал житель Москвы, купивший счастливый билет с номером 131626314944 всего за сто рублей.

Выигрышной стала комбинация 85 17 29 69 7 22 19, сообщает телеканал НТВ, транслировавший шоу.



Житель Москвы получит сумму выигрыша за вычетом НДФЛ, рассказали РИА Новости в пресс-службе «Столото».«Подоходный налог с суммы составит 13%. Причем ему не нужно беспокоиться, сумма сразу придет за вычетом налога», — пояснили организаторы.

Победитель пока не связался с организаторами. Чтобы получить выигранную сумму, он должен обратиться в центр «Столото» в Москве. На проверку подлинности билета отводится 40 дней, а в течение полугода деньги полностью переведут на счет, который укажет москвич.

«Выигрыши на сумму свыше десяти миллионов рублей выплачиваются только после проведения экспертизы билета», — добавили в «Столото». Это произойдет в течение 180 дней с момента оформления документов.

Результаты тиража

В праздничном 1316-м тираже приняли участие 53 614 853 билетов — рекордное количество за всю 25-летнюю историю «Русского лото».

Всего выигрышными стали почти 24 миллиона билетов, принесших своим обладателям более 3,5 миллиарда рублей. В новогоднем выпуске в том числе было разыграно 105 призов по миллиону рублей.

Как говорится на сайте «Столото», невыпавшими стали числа 41 и 67. Если ни одного из нет в поле билета, то он выиграл в третьем или другом последующем туре.