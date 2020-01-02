Свезло так свезло: 1 млрд рублей выиграл москвич в новогоднем тираже «Русского лото»

В новогоднем тираже «Русского лото» разыграли один миллиард рублей, пишет РИА Новости.
Как сообщили в «Столото», первым лотерейным миллиардером в стране стал житель Москвы, купивший счастливый билет с номером 131626314944 всего за сто рублей.
Выигрышной стала комбинация 85 17 29 69 7 22 19, сообщает телеканал НТВ, транслировавший шоу.
Житель Москвы получит сумму выигрыша за вычетом НДФЛ, рассказали РИА Новости в пресс-службе «Столото».
«Подоходный налог с суммы составит 13%. Причем ему не нужно беспокоиться, сумма сразу придет за вычетом налога», — пояснили организаторы.
Победитель пока не связался с организаторами. Чтобы получить выигранную сумму, он должен обратиться в центр «Столото» в Москве. На проверку подлинности билета отводится 40 дней, а в течение полугода деньги полностью переведут на счет, который укажет москвич.
«Выигрыши на сумму свыше десяти миллионов рублей выплачиваются только после проведения экспертизы билета», — добавили в «Столото». Это произойдет в течение 180 дней с момента оформления документов.
Результаты тиража
В праздничном 1316-м тираже приняли участие 53 614 853 билетов — рекордное количество за всю 25-летнюю историю «Русского лото».
Всего выигрышными стали почти 24 миллиона билетов, принесших своим обладателям более 3,5 миллиарда рублей. В новогоднем выпуске в том числе было разыграно 105 призов по миллиону рублей.
Как говорится на сайте «Столото», невыпавшими стали числа 41 и 67. Если ни одного из нет в поле билета, то он выиграл в третьем или другом последующем туре.
Я проводил эксперемент, потратил много денег покупал пачками билеты и вот что увидел. В одной пачке через каждые два билета выигрышные, но выигрыш этот стоимость самого билета, а где то уже в середине пачки один билет выигрывает 500рублей.
Объясню на пальцах, допустим 100 билетов в пачке каждый билет стоит рубль это сто рублей каждый третий билет выигрывает рубль и того выигрываем 33 рубля. Шаг вперед и два назад.
Я ей честно сказал, что не помню, ну не помню я, а зачем.
Это для того говорит, что если билет выиграет вам придет смс.
Я ей говорю, ничего, переживу и без смс.
И вот тут она мне выдает.
У нас мол такие правила, если нет телефона, то программа не сможет продать, зарегистрировать, сбой, все зависнет, хакеры где то рядом в стул замаскировались все слышат и наблюдают. Короче, никак нельзя.
Я говорю ей, вот у бабки покупал, там и никаких телефонов.
Ладно, мне то что деньги целей будут, а назавовешь телефон потом задолбают, эти типа из банка операторы, типа хакеры взломали карту и надо спасать счет. Ой, п..ы, ой,п..ы
Все напечатаные комбинации уже заложенны в память компьютера и выигравшую комбинацию не достанут никогда, или этот билет существует только в виртуальном мире.
А доставать нужные предметы из мешочка научит вас любой начинающий фокусник.
Ну, а вообще, вот интересный ролик на тему, советую посмотреть, прежде чем отдавать свои деньги этим лихим ребятам https://youtu.be/ShPVss6gums