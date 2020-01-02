02.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Недвижимость / Общество

НДФЛ с продажи квартиры не нужно платить при владении ею более трех лет

12:26 02.01.2020 Фото: Pixabay
0

Ранее требовалось, чтобы прошел срок в пять лет для продажи квартиры без уплаты НДФЛ.

НДФЛ с продажи квартиры не нужно платить при владении ею более трех лет
Минимальный срок владения в пять лет ввели с 2016 года. До этого также действовал срок в три года

С 1 января в России вступил в силу закон, который смягчает правила уплаты подоходного налога (НДФЛ) в 13 процентов после продажи квартиры, пишет РГ.

Теперь уплачивать налог не нужно, если продается жилье, которое было в собственности более трех лет. Ранее требовалось, чтобы прошел срок в пять лет для продажи квартиры без уплаты НДФЛ.

Минимальный срок владения в пять лет ввели с 2016 года. До этого также действовал срок в три года. Таким образом, в России вернулись к прежним правилам взимания НДФЛ с продажи квартиры.

Как отмечал ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, снижение минимального срока владения единственным жильем с пяти до трех лет поможет семьям с детьми улучшить жилищные условия.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Когда последний раз продавали квартиру?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Фото: подарите постоянный дом чудесному собакену 5 месяцев
16:03 02-01-2020
Фото: подарите постоянный дом чудесному собакену 5 месяцев
Что делать с разбитым градусником?
16:01 02-01-2020
Что делать с разбитым градусником?
Что происходит в гаражно-строительном кооперативе «Сигнал» в Бердске?
15:57 02-01-2020
Что происходит в гаражно-строительном кооперативе «Сигнал» в Бердске?
БердскВ среднем умирали в 70,4 года жители Бердска в 2018 году
12:50 02-01-2020
В среднем умирали в 70,4 года жители Бердска в 2018 году
Девочка-маугли? Похищенного на улице 7-летнего ребенка нашли в Москве
12:42 02-01-2020
Девочка-маугли? Похищенного на улице 7-летнего ребенка нашли в Москве
По новым критериям будут давать инвалидность в России с 2020 года 7
12:34 02-01-2020
По новым критериям будут давать инвалидность в России с 2020 года
БердскПочему тариф на воду и отопление дорогой в Бердске, рассказал Евгений Шестернин 6
12:28 02-01-2020
Почему тариф на воду и отопление дорогой в Бердске, рассказал Евгений Шестернин
НДФЛ с продажи квартиры не нужно платить при владении ею более трех лет
12:26 02-01-2020
НДФЛ с продажи квартиры не нужно платить при владении ею более трех лет
Детские: На первого и второго ребенка в среднем по 12 тысяч рублей будут платить в России с января 2020 года
12:21 02-01-2020
Детские: На первого и второго ребенка в среднем по 12 тысяч рублей будут платить в России с января 2020 года
Алкоголизм: два дня не пьешь, но все мысли о выпивке
12:13 02-01-2020
Алкоголизм: два дня не пьешь, но все мысли о выпивке