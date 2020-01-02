НДФЛ с продажи квартиры не нужно платить при владении ею более трех лет

Ранее требовалось, чтобы прошел срок в пять лет для продажи квартиры без уплаты НДФЛ.

Минимальный срок владения в пять лет ввели с 2016 года. До этого также действовал срок в три года

С 1 января в России вступил в силу закон, который смягчает правила уплаты подоходного налога (НДФЛ) в 13 процентов после продажи квартиры, пишет РГ.

Теперь уплачивать налог не нужно, если продается жилье, которое было в собственности более трех лет. Ранее требовалось, чтобы прошел срок в пять лет для продажи квартиры без уплаты НДФЛ.

Минимальный срок владения в пять лет ввели с 2016 года. До этого также действовал срок в три года. Таким образом, в России вернулись к прежним правилам взимания НДФЛ с продажи квартиры.

Как отмечал ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, снижение минимального срока владения единственным жильем с пяти до трех лет поможет семьям с детьми улучшить жилищные условия.