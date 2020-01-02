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Девочка-маугли? Похищенного на улице 7-летнего ребенка нашли в Москве

12:42 02.01.2020 Фото: стоп-кадр
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Внутри квартиры, откуда вышла на улицу девочка, царила антисанитария — немытая посуда и разбросанные вещи. А вместо унитаза домочадцы ходили в ведро. Его попросту поставили в туалете на место сантехники.

Девочка маугли? Похищенного на улице 7 летнего ребенка нашли в Москве
7-летнюю девочку похитили в Москве в новогоднюю ночь

Сотрудники правоохранительных органов разыскивали в Москве 7-летнюю девочку. В новогоднюю ночь ребенка от подъезда увела неизвестная женщина, о чем написал канал РЕН ТВ.

Инцидент зафиксировала камера наблюдения. На кадрах видно, как женщина в пуховике и джинсах уводит девочку.

Пропавшая девочка была одета в розовый комбинезон и розовые сапожки. Похитительница прихрамывает и, предположительно, страдает косоглазием.

2 января похищенная неизвестной женщиной и найденная стражами порядка в Москве 7-летняя девочка может оказаться так называемым ребенком-маугли. Как выяснил РЕН ТВ, женщина смогла увести ребенка из дома потому, что дверь в квартиру была не закрыта.

По предварительным данным, родители ребенка вообще никогда не запирали входную дверь.

Внутри квартиры царила антисанитария — немытая посуда и разбросанные вещи. А вместо унитаза домочадцы ходили в ведро. Его попросту поставили в туалете на место сантехники.

По данным РЕН ТВ, ранее из семьи уже изъяли двоих детей.

Напомним, девочка с розовом комбинезоне пропала в новогоднюю ночь. Около двух часов ночи, когда родители уже спали, девочку увела неизвестная женщина. Она попала в объектив камеры наблюдения.

Стражам порядка удалось задержать подозреваемую и ребенка в метро. Женщина заявила правоохранителям, что нашла девочку на улице.
Похищение девочки

Квартира, где живет девочка

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