Девочка-маугли? Похищенного на улице 7-летнего ребенка нашли в Москве

Сотрудники правоохранительных органов разыскивали в Москве 7-летнюю девочку. В новогоднюю ночь ребенка от подъезда увела неизвестная женщина, о чем написал канал РЕН ТВ.
Инцидент зафиксировала камера наблюдения. На кадрах видно, как женщина в пуховике и джинсах уводит девочку.
Пропавшая девочка была одета в розовый комбинезон и розовые сапожки. Похитительница прихрамывает и, предположительно, страдает косоглазием.
2 января похищенная неизвестной женщиной и найденная стражами порядка в Москве 7-летняя девочка может оказаться так называемым ребенком-маугли. Как выяснил РЕН ТВ, женщина смогла увести ребенка из дома потому, что дверь в квартиру была не закрыта.
По предварительным данным, родители ребенка вообще никогда не запирали входную дверь.
Внутри квартиры царила антисанитария — немытая посуда и разбросанные вещи. А вместо унитаза домочадцы ходили в ведро. Его попросту поставили в туалете на место сантехники.
По данным РЕН ТВ, ранее из семьи уже изъяли двоих детей.
Напомним, девочка с розовом комбинезоне пропала в новогоднюю ночь. Около двух часов ночи, когда родители уже спали, девочку увела неизвестная женщина. Она попала в объектив камеры наблюдения.
Стражам порядка удалось задержать подозреваемую и ребенка в метро. Женщина заявила правоохранителям, что нашла девочку на улице.
Похищение девочки
Квартира, где живет девочка