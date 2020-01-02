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В сети появилось видео, снятое в первые секунды после первого в 2020 году ДТП в Бердске

15:45 02.01.2020
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На помощь водителю «перевёртыша» пришли очевидцы.

— Авария случилась примерно в 15 минут первого 1 января. Мои родители видели, как все произошло, и сразу же с другими очевидцами поспешили прийти на помощь водителю перевернувшегося автомобиля. Мой муж и ещё двое мужчин вытащили мужчину лет 35-40 из машины. После чего перенесли его в другую машину, в тепло. Свекровь вызвала скорую помощь.

По словам Ксении, «скорая» приехала быстро.

— Только сначала дозвониться не могли. Трубку не брали долго…

Очевидицу немного удивила справка о самочувствии пострадавшего, описанного ранее сайтом «Свидетель» со ссылкой на аварийного комиссара, якобы водитель «перевёртыша» отделался парой царапин и был при этом в нетрезвом состоянии.

— Какие царапины? Он без сознания все это время был. И под глазом — большая гематома. Вроде и не пьяный. Во всяком случае, пока его доставали из машины — не пахло. В машине сразу бы почуяли запах спиртного, — поясняет Ксения и предполагает: — Дорога скользкая и он, вероятно, очень торопился домой.

Как бы там ни было, главное — водитель остался живой.

Источник: svidetel24.info

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