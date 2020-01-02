Фото: подарите постоянный дом чудесному собакену 5 месяцев

Пока путешествует с передержки до передержки.

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Надежда:

Подарите постоянный дом чудесному собакену, 5 месяцев. Пока путешествует с передержки до передержки. 89137122335

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