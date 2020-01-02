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Изменения в ПДД вступили с 1 января 2020 года

18:31 02.01.2020 Фото: Pixabay
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Теперь водители могут предъявлять электронный полис ОСАГО. А инспекторы ГИБДД смогут запрашивать сведения в автоматизированной информационной системе обязательного страхования.

Изменения в ПДД вступили с 1 января 2020 года
Вступили в силу поправки в ПДД, позволяющие водителям предъявлять электронный полис ОСАГО

В России вступили в силу поправки к Правилам дорожного движения, расширяющие список документов, которые можно предъявлять сотрудникам ГИБДД при проверке. Постановление правительства «О внесении изменений в Правила дорожного движения Российской Федерации» было опубликовано на портале проектов правовых актов, пишет ТАСС.
Изменения заключаются в том, что со 2 января водитель, оформивший полис ОСАГО в электронном виде, сможет предъявлять его сотрудникам ГИБДД для проверки вместо аналогичного документа на бумажном носителе. Чтобы установить факт заключения договора ОСАГО, инспекторы ГИБДД теперь смогут запрашивать сведения в автоматизированной информационной системе обязательного страхования.

Проект постановления был разработан МВД России. Он призван привести положения ПДД в соответствие с нормами федерального закона об ОСАГО.

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От редакции

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Т-Яна, 02 января 2020 19:04
"Изменения в ПДД вступили с 1 января 2019 года". Год правильно указан?

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