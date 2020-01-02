Полиция придет по доносу: Сообщать о случаях семейно-бытового насилия могут обязать сотрудников медицинских учреждений

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Закон о «О профилактике семейно-бытового насилия в Российской Федерации»: Полиция сможет вмешаться в конфликт в семье по простому доносу Поводом для вмешательства в семейный спор может стать простое обращение третьей стороны. Об этом свидетельствует текст законопроекта «О профилактике семейно-бытового насилия в Российской Федерации», опубликованного 29 ноября Советом Федерации. Так, документ в качестве оснований для осуществления мер профилактики семейно-бытового насилия определяет не только непосредственное обращение потерпевшей стороны, но и «обращение граждан, которым стало известно о свершившемся факте семейно-бытового насилия, а также об угрозах его совершения в отношении лиц, находящихся в беспомощном или зависимом состоянии». Кроме того, правоохранительные органы могут вмешаться в семейный конфликт на основании информации, полученной от федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций, от должностных и других лиц. В частности, сообщать о случаях семейно-бытового насилия могут обязать сотрудников медицинских учреждений. Напомним, законопроект «О профилактике семейно-бытового насилия» (СБН), как утверждают его авторы и сторонники, предполагает создание более эффективного механизма защиты прав личности, в том числе, лиц, подвергшихся так называемому «семейно-бытовому насилию». Ряд экспертов опасается, что из-за расплывчатости в формулировках норм предлагаемого закона он может стать, в частности, инструментом давления на противную сторону в том или ином семейном конфликта. По мнению юристов, с помощью нового закона создается механизм абсолютно бесконтрольного вмешательства в семью со стороны государства и некоммерческих организаций с размытыми целями.