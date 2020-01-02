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Полиция придет по доносу: Сообщать о случаях семейно-бытового насилия могут обязать сотрудников медицинских учреждений

18:46 02.01.2020
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По мнению юристов, с помощью нового закона создается механизм абсолютно бесконтрольного вмешательства в семью со стороны государства и некоммерческих организаций с размытыми целями.

В рубрику «Сообщи свои новости» написало РВС:
Закон о «О профилактике семейно-бытового насилия в Российской Федерации»: Полиция сможет вмешаться в конфликт в семье по простому доносу Поводом для вмешательства в семейный спор может стать простое обращение третьей стороны. Об этом свидетельствует текст законопроекта «О профилактике семейно-бытового насилия в Российской Федерации», опубликованного 29 ноября Советом Федерации. Так, документ в качестве оснований для осуществления мер профилактики семейно-бытового насилия определяет не только непосредственное обращение потерпевшей стороны, но и «обращение граждан, которым стало известно о свершившемся факте семейно-бытового насилия, а также об угрозах его совершения в отношении лиц, находящихся в беспомощном или зависимом состоянии». Кроме того, правоохранительные органы могут вмешаться в семейный конфликт на основании информации, полученной от федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций, от должностных и других лиц. В частности, сообщать о случаях семейно-бытового насилия могут обязать сотрудников медицинских учреждений. Напомним, законопроект «О профилактике семейно-бытового насилия» (СБН), как утверждают его авторы и сторонники, предполагает создание более эффективного механизма защиты прав личности, в том числе, лиц, подвергшихся так называемому «семейно-бытовому насилию». Ряд экспертов опасается, что из-за расплывчатости в формулировках норм предлагаемого закона он может стать, в частности, инструментом давления на противную сторону в том или ином семейном конфликта. По мнению юристов, с помощью нового закона создается механизм абсолютно бесконтрольного вмешательства в семью со стороны государства и некоммерческих организаций с размытыми целями.

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От редакции

Доработают закон?

Житель Бердска, 02 января 2020 19:27
Полиция, участковые не работают совсем. Я узнал ситуацию, написал заявление. Внук 37 лет, живет без прописки, без паспорта, у своей бабушки 87 лет. Пьет, буянит, деньги выпрашивает, если так не дает деньги, угрозами забирает. В квартире все поразбивал. Ей приходится уходить к соседям. В полиции сказали, что мы можем сделать, его дело пить или не пить. Пусть бабушка его выгонит. Как? У нее больше нет родственников. Соседи тоже как крысы, все слашут и боятся, или не желают вмешиваться, вызывать полицию. Заявление приняли, пообещали, что участковый отзвонится, тишина, никто не позвонил. Ждут когда убьет, тогда начнут носится, и руками махать.
Сергей Н-ск, 02 января 2020 21:31
Значит, полиция не хочет работать. Если внук нанес бабушке побои или "иные насильственные действия, причинившие физическую боль", то по статья 6.1.1. КоАП РФ "Побои" достаточно телефонного звонка в полицию от соседей, родственников, да от просто неравнодушных людей. Заявления в полицию от жертвы не требуется, ее согласие на составление протокола тоже не требуется. Для внука, если его вина доказана, сразу административный арест от 10 до 15 суток, если снова начнет руки распускать – уже уголовное наказание. И бабушка почему такого внучка-дебошира без прописки терпит в своей квартире? Ей от него помощи никакой, наоборот... Новый закон, кстати, этой бабушке, ну никак не поможет. Он на развал семьи и на прессование законопослушных людей направлен, а не защиту от алкашей-дебоширов.
Инокентий, 02 января 2020 21:06
Этот закон о СБН самый опасный закон за последние 30 лет. Они хотят чтобы жадные рука НКО залезли во все кошельки страны и в бюджет. Заодно майдан готовят, люди терпеть такой закон не будут.
Алексей, 02 января 2020 21:39
Сторонники закона пытаются вмешаться в дела семьи. Вводят размытые понятия. По заявлению третьих лиц в отношения внутри семьи сможет вмешиваться не только милиция, но и НКО. Ещё можно будет одним заявлением выгнать мужа (жену) из дома. Выписав ему (ей) охранный ордер, который запретит приближаться к собственному дому. Вот законопроект http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=PRJ&n=151153#06478517537558981
Василий, 02 января 2020 22:28
И не только НКО смогут вмешиваться в семью, но и частные предприниматели.
Аноним, 02 января 2020 21:45
НКО, в теории, представляют удобный интерфейс для внешнего вмешательства в дела государства. На это явно указал президент В. Путин 31 января 2006 года. Он заявил, что «неправительственные организации нужны обществу как контроль за деятельностью самого государства и властных структур. Мы выступаем за прозрачность их финансирования, мы выступаем за то, чтобы эти организации были независимыми и не руководились „кукловодами“ из-за границы».
https://rossaprimavera.ru/gazeta/352
Алексей, 02 января 2020 21:47
Диктовать детям расписание и режим дня родители теперь тоже не смогут. А попытки оторвать ребенка от гаджетов и компьютера могут быть квалифицированы как контролирующее или принуждающее поведение.
https://rossaprimavera.ru/article/0c644aab
Александр, 02 января 2020 21:48
Самое поразительное в продвижении этого закона, так это то, что постоянно разные ужасы показывают, как мужья жён лупят, но сам закон вообще на такое насилие не распространяется (однозначно во второй статье так и говорится).
Поэтому больше хапнут мамочки, которые повышают голос на детей (даже не бьют, заметьте), на которых настучать может каждый. Или в личной ссоре без рукоприкладстве, кто быстрее накапает на супруга, тот жертва, а второй насильник…
Жанна, 02 января 2020 22:22
Закон продвигается феминистками и дамами с Рублёвки, чтобы легче отбивать собственность, а также западноориентированной властью. Вот недавно приняли закон , разрешающий депутатам руководить НКО. Готовятся нажиться на семьях. Кроме того, закон разжигает войну полов, вводит понятия экономического и психологического насилия. Так что ау родители- дискотеку, карманные деньги в нужном размере, заставлять учить уроки, стихи это насилие. В США по этому закону распространенная формулировка: " косо взглянул", охранный ордер и вон из жилья платить НКО.

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