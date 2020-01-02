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Насмерть замерз подросток в новогоднюю ночь под Омском

19:05 02.01.2020 Фото: Pixabay
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2 января  около 12 часов дня мальчик был найден мертвым примерно в полукилометре от села. При осмотре тела телесных повреждений не обнаружено.

Насмерть замерз подросток в новогоднюю ночь под Омском
По предварительным данным, смерть подростка наступила от общего переохлаждения организма

1 января 2020 г. в полицию обратилась жительница села Заливино с сообщением о том, что ее 17-летний сын не вернулся домой. В результате поисковых мероприятий 2 января  около 12 часов дня мальчик был найден мертвым примерно в полукилометре от села. При осмотре тела телесных повреждений не обнаружено. По предварительным данным, смерть подростка наступила от общего переохлаждения организма, сообщает СК РФ по Омской области. 

Известно, что 31 декабря около 19:00 часов подросток ушел в гости к друзьям отмечать Новый Год, после чего около 3 часов ночи вернулся к себе в дом, но ошибочно позвонил в соседнюю квартиру. Когда сосед открыл дверь, подросток выбежал на улицу и домой больше не вернулся, телефон он забыл у друзей. В ходе проверки будут выяснены все обстоятельства и причины случившегося, после чего будет вынесено процессуальное решение в порядке ст. 145 УПК РФ.

Следователи обращаются к гражданам с просьбой не оставаться долго на улице в мороз, особенно в состоянии алкогольного опьянения, что может привести к переохлаждению организма и обморожению.

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От редакции

Заблудился?

Аноним, 02 января 2020 22:03
НВР:
Сколько ж он выпил?

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