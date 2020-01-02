Видео полыхающего в огне пассажирского автобуса ПАЗ выложили в сеть в Новосибирске

Пламя охватило автобус, стоящий в самом людном месте Левобережья, до прибытия пожарных. Водитель, находившийся на месте происшествия, не пострадал.

Сгорел автобус ПАЗ в центре левобережья Новосибирска

2 января сгорел автобус ПАЗ на площади Маркса в Новосибирске, о чем сообщили очевидцы в группе АСТ-54.

Пламя охватило автобус, стоящий в самом людном месте Левобережья, до прибытия пожарных. Водитель, находившийся на месте происшествия, не пострадал.

На трёх находившихся рядом автомобилях Toyota повреждены огнём пластиковые элементы.

Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание, пострадавших нет. Подробности произошедшего уточняются. По предварительной информации, очаг возгорания находился в моторном отсеке.