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Видео полыхающего в огне пассажирского автобуса ПАЗ выложили в сеть в Новосибирске

19:14 02.01.2020 Фото: АСТ-54
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Пламя охватило автобус, стоящий в самом людном месте Левобережья, до прибытия пожарных. Водитель, находившийся на месте происшествия, не пострадал.

Видео полыхающего в огне пассажирского автобуса ПАЗ выложили в сеть в Новосибирске
Сгорел автобус ПАЗ в центре левобережья Новосибирска

2 января  сгорел автобус ПАЗ на площади Маркса в Новосибирске, о чем сообщили очевидцы в группе АСТ-54.

Пламя охватило автобус, стоящий в самом людном месте Левобережья, до прибытия пожарных. Водитель, находившийся на месте происшествия, не пострадал.

На трёх находившихся рядом автомобилях Toyota повреждены огнём пластиковые элементы.

Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание, пострадавших нет. Подробности произошедшего уточняются. По предварительной информации, очаг возгорания находился в моторном отсеке.

Видео полыхающего в огне пассажирского автобуса ПАЗ выложили в сеть в Новосибирске

Сгорел автобус ПАЗ в центре левобережья Новосибирска

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