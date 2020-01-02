Обстреляли фейерверком стены высотки на ул. Татьяны Снежиной в Новосибирске

Праздничные залпы полетели в стены и окна жилого дома на уровне третьего-пятого этажей, создав реальную опасность для жильцов и их имущества.

Жители Плющихинского жилмассива, отмечая приход Нового года, в нарушение правил безопасности установили фейерверки в считанных метрах стен дома №46/1 на улице Татьяны Снежиной и наклонили их под острым углом

В Новогоднюю ночь в Октябрьском районе обстреляли фейерверками стену жилого дома, пишут в группе АСТ-54.

Жители Плющихинского жилмассива, отмечая приход Нового года, в нарушение правил безопасности установили фейерверки в считанных метрах стен дома №46/1 на улице Татьяны Снежиной и наклонили их под острым углом.

Праздничные залпы полетели в стены и окна жилого дома на уровне третьего-пятого этажей, создав реальную опасность для жильцов и их имущества.

Специалисты ГУ МЧС России по НСО напоминают, что площадка для запуска фейерверка должна быть ровной, над ней не должно быть деревьев, линий электропередач и других препятствий. Кроме того, она должна находиться на расстоянии не менее 50 метров от жилых домов. Ракеты могут залететь на балкон или в квартиры, пробивая оконные стёкла. Всё это приводит к пожарам. Кроме того, фейерверки могут попасть в людей.

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