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Обстреляли фейерверком стены высотки на ул. Татьяны Снежиной в Новосибирске

19:32 02.01.2020 Фото: Стоп-кадр
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Праздничные залпы полетели в стены и окна жилого дома на уровне третьего-пятого этажей, создав реальную опасность для жильцов и их имущества.

Обстреляли фейерверком стены высотки на ул. Татьяны Снежиной в Новосибирске
Жители Плющихинского жилмассива, отмечая приход Нового года, в нарушение правил безопасности установили фейерверки в считанных метрах стен дома №46/1 на улице Татьяны Снежиной и наклонили их под острым углом

В Новогоднюю ночь в Октябрьском районе обстреляли фейерверками стену жилого дома, пишут в группе АСТ-54.

Жители Плющихинского жилмассива, отмечая приход Нового года, в нарушение правил безопасности установили фейерверки в считанных метрах стен дома №46/1 на улице Татьяны Снежиной и наклонили их под острым углом.

Праздничные залпы полетели в стены и окна жилого дома на уровне третьего-пятого этажей, создав реальную опасность для жильцов и их имущества.

Специалисты ГУ МЧС России по НСО напоминают, что площадка для запуска фейерверка должна быть ровной, над ней не должно быть деревьев, линий электропередач и других препятствий. Кроме того, она должна находиться на расстоянии не менее 50 метров от жилых домов. Ракеты могут залететь на балкон или в квартиры, пробивая оконные стёкла. Всё это приводит к пожарам. Кроме того, фейерверки могут попасть в людей.

В Бердске в новогоднюю ночь сгорели две лоджии от петарды.

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От редакции

Боитесь новогодней ночи?

Аноним, 02 января 2020 20:08
Это специально было так сделано.
Жители должны были выйти и защащать свое иущество.
Поймали бы одного стрелка и заснули ему эту ракету туда на чем сидят и стрельнули. Ой, как бы было весело и интересно.

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