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За удары по руке прихожанки извинился папа Римский Франциск

19:55 02.01.2020 Фото: Стоп-кадр
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«Терпение – это любовь. Иногда мы теряем терпение, как я вчера. И сегодня я прошу извинения за вчерашний плохой пример», — сказал понтифик.

За удары по руке прихожанки извинился папа Римский Франциск
Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года

Папа Римский Франциск 1 января извинился за свое поведение накануне, когда он потерял терпение и отшлепал по руке одну не в меру активную паломницу, пишет РИА Новости.
«Терпение – это любовь. Иногда мы теряем терпение, как я вчера. И сегодня я прошу извинения за вчерашний плохой пример», — сказал понтифик в среду, обращаясь с традиционной проповедью к верующим, собравшимся на площади Святого Петра в Ватикане по случаю Нового года.
Во вторник вечером женщина не на шутку рассердила папу Франциска, который вышел на площадь Святого Петра в Ватикане, чтобы полюбоваться установленными там под елью рождественскими яслями и поприветствовать верующих.

Понтифик по обычаю пожимал присутствующим руки и уже собирался вернуться в папские покои, когда паломница неожиданно схватила его за правую руку и бесцеремонно потянула ее к себе. В этот момент на обычно приветливом лице понтифика отразилась раздражение, и он даже отшлепал не в меру активную верующую по руке. Видеозапись инцидента, которую можно увидеть на ватиканском YouTube-канале Vatican Media, широко разошлась в соцсетях.

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