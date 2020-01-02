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Новый порядок регистрации автомобилей, разъяснили в МВД

20:01 02.01.2020 Фото: pixnio.com
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Автодилеры получили возможность ставить машины на учет непосредственно в автосалоне. Теперь покупателю не нужно обращаться в ГИБДД, чтобы получить номера.

Новый порядок регистрации автомобилей, разъяснили в МВД
В МВД объяснили новый порядок регистрации автомобилей

1 января вступил в силу Федеральный закон от 3 августа 2018 года № 283-ФЗ «О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Федеральным законом вводятся положения, предусматривающие возможность проведения регистрационных действий как с выдачей государственных регистрационных знаков, так и без выдачи, с последующим их изготовлением в уполномоченных на это организациях на основании волеизъявления владельца.

При присвоении государственного регистрационного номера будет обеспечена привязка кода региона на нем к субъекту регистрации владельца транспортного средства.

К участию в процессе регистрации также привлекаются дилеры и заводы-изготовители транспортных средств, которые будут действовать от имени владельцев транспортных средств при подаче документов в регистрационные подразделения Госавтоинспекции. Также они будут осматривать транспортные средства, формировать заявление и комплект необходимых для регистрации документов.

Законом также вводится нанесение дополнительной маркировки, что, в свою очередь, позволит однозначно идентифицировать транспортные средства, в отношении которых ранее были установлены признаки ее изменения, это обеспечит исключение необходимости проведения повторных исследований и неоправданных временных затрат граждан.

Кроме того, уточнен порядок регистрации транспортных средств, собственники которых не достигли 16-летнего возраста. Такие транспортные средства регистрируются за одним из родителей, опекуном или попечителем, а по достижению собственником 16-летнего возраста, регистрация прекратится по инициативе регистрирующего органа для перерегистрации транспортного средства за его «повзрослевшим» собственником.

В соответствии с федеральным законом при обращении в подразделение Госавтоинспекции для проведения любых регистрационных действий доверенное лицо владельца транспортного средства обязано будет предъявить оригинал паспорта собственника или нотариально заверенную доверенность.

Для временного допуска к участию в дорожном движении транспортных средств, вывозимых за пределы страны, а также базовых транспортных средств или шасси транспортных средств, перегоняемых к конечным производителям, предусмотрена выдача регистрационного документа и государственного знака «Транзит», которые позволят в течение 30 суток участвовать в дорожном движении.

Уточнены сведения, вносимые в регистрационный документ в части корректировки категории транспортного средства в соответствии с классификацией транспортных средств, установленной техническим регламентом Таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств.

Основания для отказа в совершении регистрационных действий, предусматривают случаи нахождения транспортного средства в розыске и несоответствия регистрационных данных или конструкции транспортного средства сведениям, указанным в документах, идентифицирующих транспортное средство, а также наличия запретов или ограничений на проведение регистрационных действий.

В Госавтоинспекции МВД России подчеркивают, что принятие данного закона будет способствовать повышению качества и доступности оказываемых государственных услуг населению, защиты законных интересов граждан, а также совершенствования системы регистрации транспортных средств.

Источник: МВД

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