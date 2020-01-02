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Сумку с 10 млн рублей украли из тележки пенсионерки в супермаркете в Москве

20:09 02.01.2020 Фото: Pixabay
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Злоумышленник забрал сумку и скрылся. В сумке находились сотовый телефон, 10 млн рублей, принадлежащие пенсионерке.

Сумку с 10 млн рублей украли из тележки пенсионерки в супермаркете в Москве
Сумку с 10 млн рублей украли из тележки пенсионерки в супермаркете в Москве

Неизвестный украл у пенсионерки в магазине сумку, в которой находился телефон и более 10 млн рублей, сообщают на ГУ МВД по Москве. Возбуждено уголовное дело.

31 декабря неизвестный, находясь в магазине в Москве, поселок Московский, деревня Говорово, 47 км МКАД, строение 20, из тележки для продуктов совершил кражу сумки, в которой находились сотовый телефон, 10 млн рублей, принадлежащие пенсионерке, а затем скрылся.

Полиция по данному факту возбудила уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража, совершенная в особо крупном размере»).

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От редакции

Однако, хорошо живут пенсионеры?

Аноним, 02 января 2020 22:21
В Москве неплохо, только как то легкомысленно по магазинам ходят

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