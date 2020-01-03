03.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

График выдачи пенсии в новогодние праздники в Бердске

13:15 03.01.2020, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
1

Почтальоны придут к пенсионерам 3, 4 и 6 января. В банке Левобережном пенсионеры получат пенсию до Нового года, но не все.

График выдачи пенсии в новогодние праздники в Бердске
Каждый рабочий день в праздники почтальоны будут разносить пенсию за два дня

Каждый рабочий день в праздники почтальоны будут разносить пенсию за два дня

Почтальоны доставят пенсии даже в новогодние праздники жителям Бердска.

В январе выплаты производятся 3 января за 3 и 5 января, 4 января — за 4 и 7 января, 6 января — за 6 и 8 января.

Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в банке Левобережном, сотрудников предварительно предупредили о том, что перечисления средств для выдачи пенсий ожидается 27 декабря. Ее получат те пенсионеры, выдача пенсий которым производится 11 числа.

Мнение читателей
1
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

У вас есть проблема с получением пенсии?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскСтоящий поперек тротуара рекламный щит возмутил жителей Бердска
14:49 03-01-2020
Стоящий поперек тротуара рекламный щит возмутил жителей Бердска
БердскПособие в 12000 рублей по уходу за ребенком до 3 лет получат мамы Бердска 4
13:25 03-01-2020
Пособие в 12000 рублей по уходу за ребенком до 3 лет получат мамы Бердска
БердскГрафик выдачи пенсии в новогодние праздники в Бердске
13:15 03-01-2020
График выдачи пенсии в новогодние праздники в Бердске
БердскГрафик работы ЦГБ в новогодние праздники в Бердске
13:05 03-01-2020
График работы ЦГБ в новогодние праздники в Бердске
БердскПокрыли матом полицейских в квартире двое приятелей в Бердске 2
12:14 03-01-2020
Покрыли матом полицейских в квартире двое приятелей в Бердске
БердскНовогодний видеорепортаж о вечере 1 января в центре Бердска 2
10:51 03-01-2020
Новогодний видеорепортаж о вечере 1 января в центре Бердска
Подорвал себя: Видео взрыва петарды в руках жителя Омска попало в сеть 1
10:44 03-01-2020
Подорвал себя: Видео взрыва петарды в руках жителя Омска попало в сеть
БердскОколо 1,4 млн рублей собрали для героев "Курьер.Среда.Бердск" читатели
10:33 03-01-2020
Около 1,4 млн рублей собрали для героев
БердскГороскоп по знакам Зодиака с 30 декабря по 5 января для жителей Бердска
10:30 03-01-2020
Гороскоп по знакам Зодиака с 30 декабря по 5 января для жителей Бердска
Больной раком желудка онколог попрощался со всеми через пост в Facebook 2
10:26 03-01-2020
Больной раком желудка онколог попрощался со всеми через пост в Facebook