Около 1,4 млн рублей собрали для героев «Курьер.Среда.Бердск» читатели

Отзывчивые бердчане никогда не отказывают в помощи тем, кто оказался в трудной ситуации. Всех с Новым годом! И спасибо, что вы с нами!

В октябре Аркадию Ситникову доставили электроподъемник

93 000 рублей на электроподъемник для инвалида-колясочника

Не оставила равнодушной читателей «Курьер. Среда. Бердск» история 33-летнего Аркадия Ситникова. 10 лет назад Аркадий нырнул на озере за химзаводом. И всплыл из воды парализованным инвалидом. Его мама, единственная, кто ухаживает за ним, была не в состоянии перекладывать с кровати в инвалидную коляску обездвиженного сына весом в 120 кг. Они попросили бердчан помочь купить электроподъемник. Маленькой пенсии Аркадия едва хватает на жизнь.

Жители Бердска откликнулись и по крупице собрали деньги на электрический подъемник инвалиду-колясочнику. Буквально за неделю читатели «Курьер. Среда. Бердск» собрали для Аркадию 93 483 рубля. Однако поставщик прислал бракованный электроподъемник. И Аркадию, и маме пришлось ждать, когда решатся все вопросы.



— Наконец-то сбылась наша мечта! Привезли лебедку как раз к моему дню рождения. (4 октября Аркадию исполнилось 34 года — прим. ред.). Очень приятный, долгожданный подарок. Мы счастливы! Огромное спасибо всем читателям газеты «Курьер. Среда. Бердск». Огромное спасибо газете «Курьер. Среда. Бердск». Теперь жизнь наладится, — уверен Аркадий Ситников.— Аркадий будет летать у меня теперь! Не страшно его поднимать, транспортировать, — добавила мама Галина.Сейчас благодаря помощи неравнодушных горожан мама легко может переместить обездвиженного сына с кровати в кресло и наоборот.

Собрали 1 млн рублей на операцию малышке с огромной опухолью в голове

Огромное горе пережила семья 3-летней Ани Коноваловой из Бердска. У девочки в голове врачи обнаружили огромную опухоль. Для операции требовался 1 млн рублей, таких денег у родных малышки не было. Поэтому они обратились за помощью к читателям «Курьер. Среда. Бердск».

Сначала ребенку срочно сделали шунтирование черепа (опухоль давила на мозг) в областной клинической больнице. А затем вырезали образование и отправили на гистологию. Рака у Ани не обнаружили.

Мама Анечки Инна Коновалова рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что собранный 1 млн рублей идет на восстановление малышки. Она отказалась публично освещать жизнь своей дочери. По словам Инны, ей тяжело переносить негатив, с которым обсуждают болезнь ее ребенка. Все, что останется после полного восстановления девочки, они с отцом Ани отправят на помощь другим детям. Также родители девочки готовы регулярно присылать чеки, с отчетом о потраченных средствах.

— Врачей мы проходим платно, всех кроме онколога. После тяжелой операции Ане опасна любая инфекция. Нам требуется работа с неврологом, ортопедом, окулистом, дефектологом, онкологом. Все средства, которые останутся мы отправим в фонд помощи детям «Алеша», — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Инна в последней беседе 31 октября.

Первое время каждые два месяца малышке нужно будет проходить МРТ (затем каждые полгода, раз в год). Аня все ближайшие пять лет проведет под тщательным наблюдением онколога.

Не хватало денег на продукты для детей у больной раком мамы

Наталья Жаворонок желает всем бердчанам, поддержавших ее в трудную минуту, здоровья, счастья и благополучия

В феврале 2019 года за помощью к читателям «Курьера» обратилась 38-летняя Наталья Жаворонок. У нее третья стадия онкологического заболевания. Бердчанка прошла несколько курсов химиотерапии. И ей было тяжело не столько от болезни, сколько от переживаний, где взять деньги, чтобы одеть и накормить детей. Ее пенсии по инвалидности не хватало даже на лекарства, и не только для себя. Дошло до того, что ей стало нечем кормить детей, 6-летнего Кирилла и 15-летнего Андрея.

На карту Натальи Жаворонок благотворители перечислили порядка 120 тыс. рублей. Но в начале лета их уже не осталось. Львиная доля ушла на лекарства. В июне Наташа вернулась домой после шестой химиотерапии. Когда пришло время очередной, седьмой процедуры, врачи решили, что она не пойдет на пользу пациентке. Так как сколько есть побочных эффектов у химиотерапии, все они проявились у бердчанки. Но был еще выход — обследование на ПЭТ/КТ в Красноярске, после чего врачи могли бы назначить определенное лечение, способное помочь в случае Натальи. И бердчанка получила квоту на это высокоточное обследование на 21 августа. Но только денег для поездки у нее не было. И опять необходимые средства для ее поездки, 20 тыс. рублей, собрали читатели «Курьер. Среда. Бердск».

Благодаря неравнодушным людям Наташа съездила на обследование в Красноярск. Жила там четыре дня. Результаты обследования записали на диск и передали для лечащих врачей бердчанки.

Все последнее время Наталья принимала прописанные врачами лекарства. Докторам необходимо было выяснить, как обходится ее организм без химиотерапии. Она сдала все необходимые анализы для того, чтобы поехать на прием к гематологу для определения дальнейшей тактики лечения.

— На прием меня записали 27 декабря. Гематолог изучит результаты анализов и назначит дальнейшее лечение, — рассказала 19 декабря «Курьер. Среда. Бердск» Наталья Жаворонок.

Наталья не падает духом. Мечтает лишь об одном — вылечиться и вырастить своих мальчиков.

Наталья еще раз говорит огромное спасибо всем тем людям, которые поддержали и поддерживают ее в трудный период ее жизни. И желает крепкого здоровье. В жизни — это самое главное.

Нужно 4 млн для больного раком Игоря Орехова

Игорек Орехов уже перенес две химиотерапии

Отчаявшаяся мать 6-летнего мальчика, которому поставлен диагноз «нейробластома IV степени» в ноябре 2019 года просила помочь спасти сына от смерти жителей Бердска. Это возможно сделать, но нужны огромные деньги — более 4 млн рублей. Онкология, уже на последней стадии, выявилась у ребенка совершенно неожиданно. У Игорька заболели ножки. Вначале врачи посчитали, что боли связаны с ростом ребенка. Но они не проходили. Встревоженная мама мальчика настояла на госпитализации сына и его обследовании. И тогда все выяснилось.

Два месяца 29-летняя Татьяна Орехова живет как в аду. Нейробластома IV степени — такой вердикт вынесли доктора для 6-летнего Игорька. Это самая агрессивная и непредсказуемая опухоль. Симптомы дает уже при возникновении метастазов. Почти два месяца с сыном находятся в Краснообской больнице. Игорь уже перенес два блока химиотерапии. Предстоит пройти еще семь. Врачи надеются, что после всех этих процедур опухоль уменьшится — сейчас она неоперабельна.

После операции Игорь с мамой отправятся в Санкт-Петербург для забора клеток костного мозга. Затем вернутся в Краснообск чтобы сделать шесть блоков химиотерапии. И снова нужно будет ехать в Санкт-Петербург для пересадки клеток. Тогда Игорю понадобится дорогостоящая иммунотерапия, без которой вероятность рецидива 100%. Именно для нее требуются огромные деньги.

Первый муж Татьяны умер, оставил ее с двумя маленькими детьми на руках. Она вышла замуж и родила третьего ребенка. Но второй муж ушел, когда у Игоря случились проблемы со здоровьем, сказав, что это ее ребенок, значит, и ее проблемы.

После публикации на «Курьер. Среда. Бердск», за несколько дней читатели перечислили на карту мамы больного малыша 37 тыс. рублей.

20 декабря Татьяна летала в Санкт-Петербург. С собой она привозила гистологические исследования костного мозга и опухоли, сдавала их на пересмотр. К тому же, ей нужно было сделать три платных генетических анализа.

Благотворители собрали на лечение Игорька более 1 млн рублей. Нужно еще 3 млн рублей.

100 подарков и 96 кг конфет для больных туберкулезом детей

Для подарков больным малышам закупали самые вкусные конфеты

Утром 21 декабря волонтер Вячеслав Останин забрал подарки для маленьких пациентов Мочищенской детской туберкулезной больницы от благотворителей Бердска. Более 100 сладких наборов, подгузники, средства личной гигиены, раскраски, книжки, канцелярские принадлежности и игрушки.

По словам Останина, он в очередной раз восхищается людьми, живущими в Бердске. Их доброте, состраданию, желанию помочь тем, кому трудно.

— Только благодаря бердчанам у маленьких пациентов будет настоящий Новый год с подарками. Огромное спасибо всем тем, кто устроил для детей настоящий праздник, — поблагодарил читателей «Курьер. Среда. Бердск» Вячеслав Останин.

Для подарков детям бердчане собрали еще и 77 тыс. рублей. 39 393 рубля мы потратили на покупку 96 кг шоколадных конфет, шести упаковок шоколадных батончиков, 87 наименований игрушек (куклы, конструкторы, пазлы и так далее для детей от 1 года до 14 лет). Оставшиеся средства мы также потратим на нужды больных детей. Но уже в следующем году.

Новогодний утренник в туберкулезной больнице прошел 24 декабря в 10.00, в санатории — 25 декабря в 11.00.