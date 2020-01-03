03.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Сексолог Игорь Лях: идут мужчины за советом «как пережить измену жены»?

22:17 03.01.2020, Елена Белоусова Фото: pixabay.com
0

Если мужчине один раз в неделю секса мало, хотелось бы 2-3 раза, нужно сказать об этом половому партнеру и договориться, как можно решить эту проблему, — убежден сексолог-психотерапевт Игорь Лях из Новосибирска.

Сексолог Игорь Лях: идут мужчины за советом как пережить измену жены?
В паре необходим качественный диалог не только по вопросам воспитания детей, решения бытовых проблем, но и обсуждать вопросы секса
Сюжет: Любовь. Секс. Измены
Сексолог Игорь Лях: идут мужчины за советом как пережить измену жены?

Безумно раздражает мужчин: постоянные упреки, напрашивания на комплименты и нытьеСексолог Игорь Лях: идут мужчины за советом «как пережить измену жены»?Ещё 19 новостей

«Курьер. Среда. Бердск» продолжает рубрику «Любовь.Секс.Измены». В жизни почти каждой пары подчас наступает момент, когда страсть в отношениях угасает и один из партнеров начинает посматривать «налево». О причинах измен и как пережить «предательство» близкого человека рассказывает новосибирский сексолог-психотерапевт Игорь Лях.
— В прошлом веке создавалось полное ощущение, что чаще от измен страдали женщины. Зачастую женщина, приходящая ко мне на прием, находилась в зависимых условиях. Получая меньшую зарплату и не всегда могла развестись. В «нулевых» ситуация изменилась. Ко мне стали приходить мужчины за советом — как пережить измену жены. Потому что в нашей культуре было заложено, что если мужчина изменяет — можно простить, если женщина — нельзя. Сейчас, как ни парадоксально, ситуация выровнялась. С жалобами на измену партнера обращаются и мужчины, и женщины,- рассказал специалист.
По словам Игоря Вячеславовича, иногда мужчины вступают в половые отношения не из желания навредить партнерше, а в силу того, что у него невроз, который иногда называют любовной зависимостью. Это выражается в том, что мужчина не может отказать женщине, если та проявила интерес. Эта половая слабость лечится.

Беда созависимых отношений в том, что партнеры тратят много времени на контроль и слежку друг за другом, выискивают реальные или несуществующие улики. В результате страдают они сами, дети, а нужно просто сесть и поговорить.
— В паре необходим качественный диалог не только по вопросам воспитания детей, решения бытовых проблем, но и обсуждать вопросы секса. Например, мужчине один раз в неделю секса мало, хотелось бы 2-3 раза, нужно сказать об этом половому партнеру и договориться, как можно решить эту проблему. Либо это устраняется взаимными уступками, либо мужчина задерживается на работе допоздна при графике работы до 18.00, и женщина не спрашивает, где он был, и откуда у него на рубашке следы от губной помады. Если в отношениях гармония, вряд ли у партнеров возникнет желание пойти «налево», — убежден сексолог.
Если поговорить самими не удается, обращаетесь к психологам и сексологам.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы изменяли?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Безумно раздражает мужчин: постоянные упреки, напрашивания на комплименты и нытье
01:17 04-01-2020
Безумно раздражает мужчин: постоянные упреки, напрашивания на комплименты и нытье
Вызывают преждевременное старение: привычка смотреть телевизор, обилие макияж, сутулость
01:04 04-01-2020
Вызывают преждевременное старение: привычка смотреть телевизор, обилие макияж, сутулость
6 способов замотивировать себя на занятия спортом зимой
00:57 04-01-2020
6 способов замотивировать себя на занятия спортом зимой
В 2020 году на Рождество Христово нельзя гадать, работать, шить и убираться
00:33 04-01-2020
В 2020 году на Рождество Христово нельзя гадать, работать, шить и убираться
8 способов обновить старый холодильник
00:21 04-01-2020
8 способов обновить старый холодильник
Привлекаем деньги в дом: нельзя класть монеты в копилку во время скандала, не нужно давать в долг деньги в темное время суток
00:08 04-01-2020
Привлекаем деньги в дом: нельзя класть монеты в копилку во время скандала, не нужно давать в долг деньги в темное время суток
БердскСексолог Игорь Лях: идут мужчины за советом "как пережить измену жены"?
22:17 03-01-2020
Сексолог Игорь Лях: идут мужчины за советом
Рассол не лечит вашу печень от алкогольной интоксикации
22:12 03-01-2020
Рассол не лечит вашу печень от алкогольной интоксикации
БердскЧасовой квест: Более 1000 жителей побывали на «МузеЁлках»в Бердске
21:57 03-01-2020
Часовой квест: Более 1000 жителей побывали на «МузеЁлках»в Бердске
Гипертония: признаки предгипертонии в верхнем давлении 130-139
21:49 03-01-2020
Гипертония: признаки предгипертонии в верхнем давлении 130-139