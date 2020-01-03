Сексолог Игорь Лях: идут мужчины за советом «как пережить измену жены»?

Если мужчине один раз в неделю секса мало, хотелось бы 2-3 раза, нужно сказать об этом половому партнеру и договориться, как можно решить эту проблему, — убежден сексолог-психотерапевт Игорь Лях из Новосибирска.

В паре необходим качественный диалог не только по вопросам воспитания детей, решения бытовых проблем, но и обсуждать вопросы секса

«Курьер. Среда. Бердск» продолжает рубрику «Любовь.Секс.Измены». В жизни почти каждой пары подчас наступает момент, когда страсть в отношениях угасает и один из партнеров начинает посматривать «налево». О причинах измен и как пережить «предательство» близкого человека рассказывает новосибирский сексолог-психотерапевт Игорь Лях.

— В прошлом веке создавалось полное ощущение, что чаще от измен страдали женщины. Зачастую женщина, приходящая ко мне на прием, находилась в зависимых условиях. Получая меньшую зарплату и не всегда могла развестись. В «нулевых» ситуация изменилась. Ко мне стали приходить мужчины за советом — как пережить измену жены. Потому что в нашей культуре было заложено, что если мужчина изменяет — можно простить, если женщина — нельзя. Сейчас, как ни парадоксально, ситуация выровнялась. С жалобами на измену партнера обращаются и мужчины, и женщины,- рассказал специалист.

По словам Игоря Вячеславовича, иногда мужчины вступают в половые отношения не из желания навредить партнерше, а в силу того, что у него невроз, который иногда называют любовной зависимостью. Это выражается в том, что мужчина не может отказать женщине, если та проявила интерес. Эта половая слабость лечится.



Беда созависимых отношений в том, что партнеры тратят много времени на контроль и слежку друг за другом, выискивают реальные или несуществующие улики. В результате страдают они сами, дети, а нужно просто сесть и поговорить.— В паре необходим качественный диалог не только по вопросам воспитания детей, решения бытовых проблем, но и обсуждать вопросы секса. Например, мужчине один раз в неделю секса мало, хотелось бы 2-3 раза, нужно сказать об этом половому партнеру и договориться, как можно решить эту проблему. Либо это устраняется взаимными уступками, либо мужчина задерживается на работе допоздна при графике работы до 18.00, и женщина не спрашивает, где он был, и откуда у него на рубашке следы от губной помады. Если в отношениях гармония, вряд ли у партнеров возникнет желание пойти «налево», — убежден сексолог.Если поговорить самими не удается, обращаетесь к психологам и сексологам.