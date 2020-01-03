Выкупит землю у дачников ради санитарной зоны кладбища власть Бердска

Редакция «Курьер. Среда. Бердск» продолжает публикацию ответов Евгения Шестернина на ваши вопросы. По мнению главы города, как мы относимся к кладбищу, то так мы и относимся к своей памяти.

Власть Бердска намерена организовать санитарную зону кладбища

Редакция «Курьер. Среда. Бердск» продолжает публикацию ответов главы Бердска на ваши вопросы. Вы задали Евгению Шестернину больше 100 вопросов. В их числе: почему не решается вопрос о санитарной зоне нового кладбища Бердска.

— Я благодарен обществу «100 друзей» и руководителю комплекса «Борвиха», которые поддержали и огородили старое кладбище. Сколько они проводили субботников! Работали там ни один день. Отец Владимир просил прихожан о помощи, но большого события не произошло. А это память о предках. И я считаю, что как мы относимся к кладбищу, то так мы и относимся к своей памяти.

В 2020 году мы будем обязательно ремонтировать дорогу на кладбище, хотя в проектах капитальный ремонт дороги запланирован к 2025 году. Будем до этого времени осуществлять более серьезный ремонт.

Кроме того, нужно от этой санитарной зоны уходить подальше от дачных обществ. Здесь спорная ситуация — кто первый зашел на санитарную зону. Мы не единственные. Многие города имеют старые кладбища близко с жилыми домами и гаражами. Например, заельцовское кладбище — это далеко не окраина города. Но и превращать кладбище в погост нельзя. Эта работа совместная и горожан, которые увековечили память своих близких родственников, и администрации. Культура медленно, но приходит в сознание людей.

Я благодарен тем людям, которые задали это вопрос. Мы уже обратились в правительство Новосибирской области, с просьбой разрешить использовать земельные участки в сторону от дач. Нужно приобретать их у частных лиц, уходить в другую сторону, — уверен Евгений Анатольевич.

В следующем материлае мы расскажем о том, как Евгений Шестернин привлекает инвестиции в Бердск.