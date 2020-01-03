Гороскоп по знакам Зодиака с 30 декабря по 5 января для жителей Бердска

Гороскоп с 30 декабря по 5 января

Гороскоп с 30 декабря по 5 января

Овен

Вторник поможет решить деловые вопросы благодаря хорошим личным связям. А чтобы избежать потерь и финансовых проблем на этой неделе, ничего не упускайте из виду и никому не позволяйте командовать собой. Вероятны в высшей степени полезные знакомства, особенно благоприятны дни середины недели. Женщины-Овны смогут заняться коррекцией имиджа, сходить в парикмахерскую, сделать стрижку. При этом лучше не выходить за свои естественные пределы.

Телец

Пора веселиться! Проведите это время в компании добрых друзей. Серьёзные дела лучше отложить. Проницательность Тельца в житейских вопросах может принести много пользы. Но ситуации потребуют обсуждения, поэтому воздержитесь от единоличных решений. Фортуна любит тех из Тельцов, кто умеет дорожить и делиться с окружающими редкими минутами радости в жизни. Финансовое положение будет стабильно. А в пятницу будут удачными финансовые операции.

Близнецы

Для Близнецов имеет смысл тщательно продумывать свои действия перед их исполнением. Могут быть денежные поступления, которые, скорее всего, захочется тут же потратить на что-то новоe или на вкусную еду. Больше внимания уделите самопознанию и самоанализу. Скорее всего, ваши проблемы кроются в ваших же заблуждениях. Не поддавайтесь суете: для вас это не лучший момент для приобретения даже нужных вещей — неприятности могут сыпаться со всех сторон.

Рак

Сами постарайтесь никому не давать обещаний и денег. С началом недели представителям знака придётся побороться за свои права: подберите аргументацию, тогда к вам, возможно, и прислушаются. Появится реальный шанс решить свои проблемы в карьере и деловых отношениях за счёт помощи друзей, коллег по работе или высокопоставленных покровителей. Вторую половину недели проведите в веселье и отдыхе — работа даже не светит, зато какие будут результаты!

Лев

С начала недели работа от некоторых изо Львов потребует энергии и холодного расчёта. Приветствуются интеллектуальные занятия. При заключении сделок будьте предусмотрительны. Деньги от таких сделок ожидаются неплохие. Будьте внимательны к любимым. Постарайтесь объединить финансовую ответственность и личную заинтересованность, а возникновение и укрепление деловой, профессиональной дружбы откроет прекрасные возможности для вашего же процветания.

Дева

Период проволочек и трудностей закончился. Наступило благодатное время, когда вам открыты все дороги, — выбирайте понравившееся направление, создавайте то, что давно просчитано и задумано, творите незабываемое. На этой неделе все хорошее придёт к Девам само — и даже готовиться к этому необязательно, напротив, суетой вы можете спугнуть удачу. Начните действовать, и вы даже не заметите, как легко и изящно справитесь с возлагаемыми обязанностями.

Весы

Во вторник Весы могут столкнуться с проблемами в сфере отношений: недопонимание с партнёром, трудности в выражении собственной точки зрения. Стремление к навязыванию своих мыслей близкому человеку никак не поможет в борьбе за ровные и доброжелательные отношения. Будьте спокойны, как обычно, скрывайте раздражение, а выяснения перенесите на другое время. Вспомните о накопившихся домашних делах. Середина недели вполне подходящее время для этого.

Скорпион

Первую часть недели для некоторых из Скорпионов лучше заниматься той работой, которая не требует сильного умственного напряжения. Мысли в это время будут находиться совсем в другом месте – дома, с семьёй. Но это также удачное время для того, чтобы привнести в работу немного креативных идей, которыми с вами могут поделиться друзья и знакомые. Относясь к работе, как к игре, некоторые из Скорпионов смогут достичь очень хороших результатов.

Стрелец

С начала недели многое Стрельцам будет удаваться, особенно если совмещать приятное с полезным. Но возможно возникновение острых и непредсказуемых ситуаций. Поэтому важно быстро и уверенно принимать правильные решения. Благодаря присущей Стрельцам дипломатии вы сумеете наладить связи с деловыми партнёрами. Стрельцы в середине недели будут излучать оптимизм и этим притягивать окружающих. Вы будете чувствовать высокую интеллектуальную активность.

Козерог

Начало недели у Козерогов связано с новыми встречами и знакомствами. Любовь и уважение окружающих вас людей придаст вам заряд бодрости и оптимизма. В любых контактах не доверяйте личным симпатиям, они обманчивы. Любовные игры, страсти и интригующее амурное приключение весьма вероятны для одиноких представителей знака Козерог. Для давно сформированных пар прогнозируется ещё большее сближение. Сейчас вы нуждаетесь в чётком мышлении и осторожности.

Водолей

Водолеям могут поступить предложения с нотками авантюризма. Но лучше приберечь деньги и отклонить подобную затею: результат может оказаться непредсказуемым, а разбираться с последствиями придётся вам. В среду не стоит расслабляться, так как вероятно ответственное поручение. Займитесь благоустройством дома, поработайте и отдохните. В выходные удастся интересно провести досуг, извлечь пользу из новых знакомств и удовлетворить духовные потребности.

Рыбы

В первые три дня недели Рыбам, вероятно, придётся приспосабливаться к новым обстоятельствам и уделять больше внимания близким людям. С середины недели постарайтесь удвоить усилия в делах и реакцию на события. Кто-то явно положил на вас глаз, и вы рискуете стать объектом активных ухаживаний. Возможно, это станет поворотной точкой в вашей жизни. С субботы Рыбы смогут улучшить отношения и найти тонкие удачные решения во многих жизненных вопросах.